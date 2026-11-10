La Roma sogna Endrick e lui apre uno spiraglio per gennaio! Il brasiliano esce allo scoperto: «Voglio solo giocare». Gasperini ci spera

Calciomercato Roma, Endrick resta l’obiettivo principale dei giallorossi per rinforzare l’attacco a gennaio. Il talento brasiliano del Real Madrid, già cercato durante l’estate, torna a parlare del proprio futuro

La Roma continua a seguire con grande interesse Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 del Real Madrid, individuato come uno dei principali obiettivi per il calciomercato di gennaio 2027. Il club giallorosso vorrebbe regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo di qualità per il reparto offensivo e il giovane talento sudamericano rappresenta una delle piste più interessanti.

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Già durante l’ultima estate la società capitolina aveva provato ad avvicinarsi al calciatore, senza però riuscire a concretizzare l’operazione. A bloccare la possibile partenza era stato José Mourinho, intenzionato a trattenere il brasiliano a Madrid.

Calciomercato Roma, Endrick può lasciare il Real Madrid a gennaio

La situazione potrebbe cambiare durante il mercato invernale. Endrick ha trovato pochissimo spazio nella prima parte della stagione e potrebbe valutare una nuova esperienza per ottenere maggiore continuità.

Un’ipotesi che ricorda quanto accaduto un anno fa, quando il brasiliano aveva cercato maggiori opportunità attraverso l’esperienza al Lione.

La Roma osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che l’eventuale apertura del Real Madrid potrebbe rappresentare un’occasione importante.

Calciomercato Roma, Endrick parla del rapporto con Mourinho

Dal ritiro della Nazionale brasiliana, l’attaccante ha affrontato il tema del proprio futuro, ribadendo il forte legame con il Real Madrid e la stima nei confronti del suo allenatore.

IL RAPPORTO CON IL REAL MADRID E MOURINHO – «Darò sempre tutto per il Real Madrid perché il club viene prima di chiunque altro, ma con l’attenzione e l’affetto che Mourinho mi dimostra, sono ancora più motivato a dare il massimo».

Parole che confermano la volontà di rispettare gli impegni con il club spagnolo, senza tuttavia chiudere definitivamente la porta a un possibile trasferimento.

Calciomercato Roma, il messaggio di Endrick sul futuro: tutto aperto per gennaio

Il brasiliano ha successivamente parlato delle proprie ambizioni, sottolineando soprattutto il desiderio di giocare con maggiore continuità.

IL FUTURO E IL POSSIBILE ADDIO A GENNAIO – «Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so cosa accadrà a gennaio; è nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera. Qualsiasi cosa sia destinata ad accadere, accadrà».

Infine, Endrick ha ribadito la volontà di continuare a crescere, indipendentemente dalle prossime decisioni di mercato.

LA VOLONTÀ DI CRESCERE E LE AMBIZIONI PERSONALI – «Terrò i piedi per terra e continuerò a dare il massimo assoluto. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera».

La Roma resta alla finestra, pronta a valutare eventuali margini per riaprire la trattativa. Le dichiarazioni del brasiliano non rappresentano un’apertura esplicita ai giallorossi, ma confermano che il suo futuro a gennaio è ancora tutto da definire.