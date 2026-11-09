Napoli, clamoroso sfogo di Allegri dopo la Lazio: «Io sono il più forte di tutti!». Criscitiello svela il retroscena, tensione davanti ai giocatori! Cos’è successo

Napoli Lazio, Michele Criscitiello racconta a Sportitalia un retroscena su Massimiliano Allegri dopo il pareggio del Maradona

Un retroscena destinato a far discutere quello emerso nelle ultime ore su Massimiliano Allegri. Dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2026/2027, l’allenatore azzurro sarebbe stato protagonista di un acceso sfogo nell’atrio che conduce agli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona.

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A raccontare l’episodio è stato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, intervenuto in diretta televisiva per svelare quanto sarebbe accaduto subito dopo il fischio finale.

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Napoli, Allegri avrebbe urlato di essere il più forte: il racconto di Criscitiello

Secondo la ricostruzione del giornalista, il tecnico avrebbe pronunciato ad alta voce alcune frasi particolarmente significative, ripetendole davanti a diverse persone presenti nel corridoio.

IL PRESUNTO SFOGO DI ALLEGRI – «io sono il più forte di tutti! Io sono il più forte di tutti! Io sono il più forte di tutti, c**o, mi devi solo prendere i giocatori».

Parole che, sempre secondo Criscitiello, non sarebbero state accolte positivamente da alcuni giocatori del Napoli presenti in quel momento.

Napoli, lo sfogo di Allegri era rivolto a Manna? Il retroscena

Uno degli aspetti più discussi riguarda il possibile destinatario delle parole.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riferito dal direttore di Sportitalia, si trovava già negli spogliatoi e non sarebbe stato quindi direttamente coinvolto.

Tra le ipotesi avanzate figura quella di un riferimento al direttore sportivo Giovanni Manna, che avrebbe potuto trovarsi nelle vicinanze.

Lo stesso Criscitiello, tuttavia, ha sottolineato come secondo diversi presenti si sarebbe trattato semplicemente di un pensiero pronunciato ad alta voce dall’allenatore.

Napoli, tre giocatori avrebbero assistito allo sfogo di Allegri

Il giornalista ha aggiunto che tre calciatori del Napoli avrebbero ascoltato le parole di Allegri, due dei quali non avevano preso parte alla partita e non erano stati nemmeno inseriti in panchina.

Un episodio che, se confermato, testimonierebbe la tensione vissuta dall’allenatore in questa fase della stagione.

Criscitiello ha precisato che il racconto potrebbe essere smentito dal diretto interessato. Al momento, infatti, si tratta di una ricostruzione giornalistica e non di dichiarazioni pubbliche confermate da Allegri.

Resta quindi da capire se il tecnico o la società azzurra interverranno per chiarire quanto sarebbe accaduto dopo il confronto con la Lazio.