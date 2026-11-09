Golden Boy 2026, trionfa Pau Cubarsí: ecco tutti i premiati

Golden Boy 2026, vince Pau Cubarsí: l’albo d’oro incorona il difensore del Barcellona. Premiati Ahanor e Galli

Nella cornice del Mapei Football Center di Sassuolo, la redazione di Tuttosport ha svelato ufficialmente i vincitori della ventitreesima edizione dell’European Golden Boy, il prestigioso riconoscimento internazionale riservato al miglior calciatore Under 21 al mondo.

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Cubarsí sul trono d’Europa: la consegna a Torino

Ad aggiudicarsi il trofeo per il 2026 è Pau Cubarsí, giovanissimo e talentuoso difensore centrale del Barcellona e della nazionale spagnola, già tra i finalisti delle passate edizioni e distintosi per un’eccellente maturità tattica oltre che per una straordinaria abilità nell’impostazione dal basso. Il centrale blaugrana riceverà il premio il prossimo 14 dicembre nella consueta serata di gala a Torino, iscrivendo il proprio nome in un albo d’oro da leggenda al fianco di campioni del calibro di Lionel Messi (2005), Kylian Mbappé (2017) e del compagno di squadra Lamine Yamal (2024).

I premi del Board of Legends: da Haaland a Berta

Oltre al trofeo principale, la conferenza stampa ha visto la proclamazione dei riconoscimenti assegnati dal Board of Legends Awards, dedicati alle figure chiave del panorama calcistico mondiale:

Erling Haaland , famelico centravanti norvegese del Manchester City e punto di riferimento del calcio d’attacco contemporaneo, ha conquistato il Golden Player Man.

, famelico centravanti norvegese del Manchester City e punto di riferimento del calcio d’attacco contemporaneo, ha conquistato il Golden Player Man. Andrea Berta , manager di lungo corso ed esperto dirigente sportivo, si è aggiudicato il Best Executive dopo aver guidato l’Arsenal alla conquista della Premier League a soli nove mesi dal suo insediamento a Londra.

, manager di lungo corso ed esperto dirigente sportivo, si è aggiudicato il Best Executive dopo aver guidato l’Arsenal alla conquista della Premier League a soli nove mesi dal suo insediamento a Londra. Joan Laporta , vulcanico numero uno del Barcellona, è stato eletto Best President.

, vulcanico numero uno del Barcellona, è stato eletto Best President. Jorge Mendes, uno dei procuratori più influenti e potenti della storia del calcio mondiale, ha ricevuto il Best Agent.

Best Italian Golden Boy e spazio al calcio femminile

Importanti soddisfazioni arrivano anche per il calcio italiano. Il premio Best Italian Golden Boy è andato a Honest Ahanor, promettente terzino classe 2008 attualmente in prestito al Crystal Palace e già promesso sposo del Chelsea, che succede così a Francesco Pio Esposito.

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Spazio di prim’ordine, infine, per la sezione femminile: Alessia Russo, prolifica e potente attrice d’attacco dell’Arsenal e della nazionale inglese, ha vinto il Golden Player Woman, mentre la svedese Felicia Schröder si è aggiudicata l’ European Golden Girl Absolute Best. A completare il quadro è Giulia Galli, giovane talento azzurro in forza al Barcellona, premiata come Best Italian Golden Girl.