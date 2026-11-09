Morte De Miguel, lo shock di Jesus Owono: il portiere dell’Andorra valuta l’addio al calcio dopo il drammatico scontro

Morte De Miguel, il portiere Jesus Owono dell’Andorra starebbe pensando all’addio al calcio dopo la tragedia

Un dramma umano e psicologico senza precedenti sta spingendo Jesús Owono a prendere in considerazione l’ipotesi di chiudere per sempre con il calcio giocato a soli venticinque anni. Secondo quanto rivelato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, l’estremo difensore del FC Andorra è sprofondato in un autentico stato di shock in seguito alla scomparsa di Jesús de Miguel, l’attaccante del Tenerife deceduto il mattino seguente al violentissimo impatto di gioco avvenuto tra i due durante l’ultimo turno della Segunda División spagnola. Un incidente fortuito e devastante, culminato nell’arresto cardio-respiratorio del centravanti, che ha sconvolto l’intera Spagna sportiva e segnato in modo indelebile la vita del portiere della Guinea Equatoriale.

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Il senso di colpa e il dolore: il racconto di Ana Maye

A testimoniare il momento di profonda prostrazione che sta attraversando il calciatore è stata Ana Maye, coordinatrice generale della nazionale maschile equatoguineana e storica figura di riferimento per Owono fin dall’adolescenza. Il pensiero costante del portiere è rivolto ai cari dell’avversario scomparso: “Nonostante tutto quello che possiamo dirgli, è profondamente rattristato” ha spiegato la dirigente, aggiungendo che “È molto colpito, soprattutto pensando al bambino di un anno e mezzo di Jesús de Miguel e alla sua vedova. Non sa come affrontare tutto questo.”

La gogna mediatica e gli attacchi alla famiglia

A rendere la situazione ancora più insostenibile sono le pesanti ripercussioni che la vicenda sta avendo sui familiari del ragazzo. Il fratello minore, impegnato nei campionati dilettantistici dei Paesi Baschi, e la sorella, iscritta all’Università di Valencia, sono stati bersagliati da insulti e ostilità nei rispettivi ambienti quotidiani. Contestualmente, l’abitazione dei genitori è stata letteralmente assediata dalle telecamere, spingendo la madre a raggiungere il figlio nel Principato. Un accerchiamento che ha spinto Maye a lanciare un accorato appello: “Dobbiamo rispettare la loro privacy,” esortando l’opinione pubblica a fermarsi: “Ci sono altri due bambini piccoli e un marito a casa. Anche loro stanno soffrendo. Gesù ha bisogno di tempo, aiuto e tranquillità per poter assimilare ciò che è accaduto.”

Il supporto psicologico dell’Andorra e il verdetto disciplinare

In questo scenario drammatico, il FC Andorra si è immediatamente attivato affiancando al portiere un’équipe di professionisti della salute mentale, nel tentativo di fargli metabolizzare l’accaduto come una tragica fatalità di campo. L’aspetto agonistico è scivolato del tutto in secondo piano, pur a fronte dell’imminente pronunciamento del giudice sportivo: per l’espulsione diretta rimediata nel contatto, Owono rischia una squalifica fino a dodici giornate, sanzione che al momento rappresenta l’ultimo dei pensieri di un ragazzo emotivamente a pezzi.