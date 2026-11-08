Messi ancora re di MLS: seconda Scarpa d’Oro consecutiva

A 39 anni l’argentino chiude la regular season davanti a Musa e Surridge. L’Inter Miami è seconda a Est con 60 punti, il Nashville fissa il nuovo record a quota 77



A 39 anni Lionel Messi continua a incantare. Dopo l’addio alla Nazionale argentina, l’attaccante dell’Inter Miami, campione del mondo con l’Albiceleste nel 2022, non ha smesso di segnare e di fare la differenza in MLS. Il fuoriclasse ha vinto, per il secondo anno di fila, la Scarpa d’Oro della Major League Soccer, il premio per il miglior marcatore della regular season, diventando il primo giocatore nella storia del campionato a conquistare il riconoscimento per due stagioni consecutive.

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I numeri della stagione

Messi ha chiuso la regular season con 26 gol in 31 presenze, aggiungendo 17 assist, per un totale di 43 partecipazioni al gol, il miglior dato della lega. Alle sue spalle si sono piazzati Petar Musa, centravanti croato dell’FC Dallas, con 22 reti, e Sam Surridge, attaccante inglese del Nashville SC, con 21. Nella passata stagione la Pulga aveva vinto il titolo con 29 gol. Complessivamente, nelle due stagioni regolari ha segnato 55 reti e fornito 36 assist. Ha inoltre mancato il bersaglio nell’ultima giornata, ma il vantaggio sul primo inseguitore era ormai incolmabile.

La classifica della Eastern Conference

L’Inter Miami ha concluso la stagione al secondo posto nella Eastern Conference con 60 punti, dopo un’ultima giornata complicata: la squadra, allenata da Kily González, ha sprecato un vantaggio di 3-0 e ha pareggiato 3-3 contro Charlotte. Davanti a tutti c’è il Nashville, primo a quota 77 punti in 34 partite, con 23 vittorie, otto pareggi e tre sconfitte: è il nuovo record storico della MLS, che superava i 74 punti stabiliti proprio dai Herons nel 2024.

Il prossimo obiettivo

Per Messi e compagni ora comincia la corsa ai playoff, che prenderanno il via il 19 novembre: la squadra di Miami cercherà di ripetere il successo dell’anno scorso, quando conquistò la MLS Cup. Per il fuoriclasse argentino si profila anche un altro traguardo storico, il premio di MVP del campionato, che potrebbe diventare il terzo consecutivo.