Sassuolo, Aquilani verso l’esonero: D’Aversa e Montella in corsa

Dopo il 3-0 dell’Olimpico, quinta sconfitta consecutiva e solo 8 punti in 11 giornate: la società decide in giornata, con la sosta alle porte

Il futuro di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo è appeso a un filo. L’allenatore, ex centrocampista della Roma, è sempre più vicino all’esonero dopo la sconfitta per 3-0 all’Olimpico contro la Roma, la quinta consecutiva in campionato. Nelle ultime ore la società ha avviato una riflessione approfondita, e la decisione definitiva è attesa in giornata, in coincidenza con l’inizio della sosta per le Nazionali.

Una crisi di risultati

I numeri raccontano un crollo: i neroverdi sono scivolati in zona bassa della classifica con soli 8 punti in undici giornate e 29 gol subiti, con una difesa in grande difficoltà nonostante il passaggio alla linea a tre. Nel post partita lo stesso Aquilani si è assunto le responsabilità della serata: “Sono io il responsabile”.

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I due candidati: D’Aversa e Montella

Per sostituirlo, secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, i nomi in lista sono Roberto D’Aversa, tecnico abruzzese con esperienze a Parma, Lecce, Empoli e Torino, e Vincenzo Montella, ex allenatore di Fiorentina e Milan e reduce dall’esperienza da commissario tecnico della Turchia. Entrambi erano in tribuna all’Olimpico durante la partita, ma finora non sono stati sondati direttamente dalla società. D’Aversa avrebbe già manifestato disponibilità, mentre per Montella al momento non risultano accordi.

La scelta ora è in mano al club

La dirigenza neroverde dovrà valutare nelle prossime ore se confermare la fiducia ad Aquilani, nonostante i risultati, oppure puntare su un cambio in panchina approfittando del lungo stop del campionato per impostare il lavoro con il nuovo allenatore. Per il Sassuolo la questione è delicata: la squadra, in un momento di rendimento negativo, deve ritrovare solidità per evitare di scivolare ulteriormente.

Il calendario

Dopo la sosta il Sassuolo ritroverà il campionato in una fase cruciale della stagione: la scelta del nome giusto potrà incidere sulla corsa salvezza.