Calciomercato Milan, Camarda può partire già a gennaio! Quattro squadre sull’attaccante, mentre prende quota un ritorno a sorpresa

Calciomercato Milan, Francesco Camarda potrebbe lasciare i rossoneri in prestito nella sessione invernale per trovare maggiore spazio. Frosinone, Monza, Pisa e Catanzaro seguono il giovane attaccante

Il Milan prepara le prime mosse in vista del calciomercato di gennaio 2027, con particolare attenzione alla gestione dei giovani talenti e al rafforzamento della rosa a disposizione di Rúben Amorim. Tra i giocatori che potrebbero cambiare squadra figura Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che sta trovando pochissimo spazio in questa prima parte di stagione.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società rossonera starebbe valutando concretamente l’ipotesi di una cessione in prestito fino al termine della stagione, con diversi club italiani già interessati al giovane centravanti.

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Calciomercato Milan, Camarda verso il prestito: la scelta estiva non ha funzionato

Durante l’ultima sessione di mercato, il Milan aveva deciso di trattenere Camarda, individuandolo come principale alternativa a Gonçalo Ramos nel reparto offensivo.

Una scelta che, almeno finora, non ha prodotto i risultati sperati. L’attaccante diciottenne ha collezionato pochi minuti e non è ancora riuscito a trovare il primo gol stagionale.

Dopo aver stabilito importanti record di precocità tra Serie A e Champions League, il percorso di crescita del giovane rossonero ha dunque conosciuto un rallentamento. Da qui la possibilità di cambiare temporaneamente ambiente per giocare con maggiore continuità.

Calciomercato Milan, quattro squadre interessate a Camarda: ecco chi lo vuole

Le pretendenti non mancano. Secondo la ricostruzione del quotidiano sportivo, Frosinone, Monza, Catanzaro e Pisa avrebbero manifestato interesse per l’attaccante.

L’obiettivo del Milan sarebbe individuare una destinazione capace di garantirgli minutaggio, responsabilità e opportunità di crescita, senza rinunciare a un giocatore considerato importante per il futuro.

Al momento non risulta definita alcuna operazione e la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, anche in base alle scelte di Amorim.

Calciomercato Milan, Athekame può tornare dal Lione: cosa manca per chiudere

Sul fronte delle entrate, invece, il Milan starebbe lavorando al possibile rientro anticipato di Zachary Athekame, attualmente in prestito al Lione.

Il laterale svizzero si è messo in evidenza nel campionato francese sotto la guida di Paulo Fonseca e rappresenterebbe una soluzione importante per la fascia destra rossonera, reparto condizionato dalle indisponibilità di Saelemaekers e Chukwueze.

L’eventuale cambiamento tecnico al Lione potrebbe modificare gli equilibri, ma per riportare Athekame a Milano già a gennaio servirà un accordo economico con il club francese per interrompere anticipatamente il prestito.

Il mercato invernale potrebbe quindi portare a un doppio movimento: Camarda in uscita per crescere e Athekame di ritorno per rinforzare immediatamente la squadra.