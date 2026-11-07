Esonero Aquilani: a fortissimo rischio la sua posizione, il Sassuolo ha già in mente un nome in caso di addio! Cosa sta succedendo

Esonero Aquilani: la posizione del tecnico del Sassuolo dopo la sconfitta contro la Roma. Ecco la situazione

Il pesante 3-0 incassato allo stadio Olimpico contro la Roma rischia di rappresentare il capolinea per l’avventura di Alberto Aquilani alla guida del Sassuolo. Per la formazione emiliana si tratta della quinta sconfitta consecutiva in campionato, un crollo verticale che ha fatto precipitare la squadra nei bassifondi della classifica di Serie A e ha trasformato quello che sembrava un passaggio a vuoto temporaneo in un autentico stato di crisi tecnica ed emotiva. In casa neroverde, per la prima volta dall’inizio della stagione, la dirigenza è pronta a mettere in discussione il progetto avviato in estate, aprendo a una riflessione profonda che potrebbe culminare nell’avvicendamento in panchina. Lo riporta Sky.

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Il crollo dell’Olimpico e il confronto ai vertici societari

La prova offerta sul campo dei capitolini ha mostrato con chiarezza le difficoltà del gruppo, incapace di opporre resistenza all’urto giallorosso e apparso fragile sia nell’organizzazione difensiva sia nella tenuta psicologica. Le cinque battute d’arresto consecutive hanno eroso gran parte del credito concesso al tecnico romano, la cui posizione è ora apertamente in bilico. Nelle prossime ore i vertici societari del club neroverde si riuniranno per un punto della situazione decisivo: se finora la società aveva sempre scelto la linea della prudenza e della continuità, il verdetto dell’Olimpico impone una valutazione rigorosa sull’opportunità di imprimere una scossa immediata.

La sosta per le Nazionali: tempismo ideale per il cambio

A favorire un eventuale cambio della guardia è soprattutto il calendario. L’imminente sosta per le Nazionali mette a disposizione della società due settimane piene senza impegni ufficiali, arco di tempo perfetto per consentire a un nuovo allenatore di prendere contatto con l’ambiente, rimodulare i carichi atletici e impostare nuovi concetti tattici prima della ripresa del campionato. Il club intende sfruttare queste ore per analizzare a fondo la situazione senza fretta eccessiva, ma con la consapevolezza che temporeggiare ancora potrebbe compromettere in modo irreparabile la corsa per la salvezza.

Panchina neroverde: Roberto D’Aversa in pole position

Nel caso in cui il vertice societario dovesse decretare la conclusione dell’esperienza di Aquilani, sul tavolo della dirigenza ci sono già i primi profili vagliati per la successione. Tra i candidati più accreditati spicca il nome di Roberto D’Aversa: il tecnico abruzzese, apprezzato per pragmatismo, solidità difensiva e profonda conoscenza della categoria, rappresenterebbe la soluzione ideale per compattare lo spogliatoio e ridare concretezza a una rosa apparsa disorientata. Le prossime ore saranno determinanti per stabilire se formalizzare il ribaltone o concedere un’ultima opportunità al tecnico attuale.