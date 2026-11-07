Palladino vince il derby Parma Bologna ma attacca l’arbitraggio: «Sembravamo tornati all’anno scorso, rigore inesistente»

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha commentato così la vittoria contro il Parma

Il derby emiliano va al Bologna, che espugna lo stadio Ennio Tardini superando il Parma per 2-1 al termine di una sfida ad altissima intensità, fortemente segnata dagli episodi arbitrali che hanno acceso il dibattito nel post-partita. La compagine rossoblù conquista tre punti pesantissimi per la propria classifica di Serie A, sfruttando l’immediata superiorità numerica maturata dopo appena nove minuti di gioco e concretizzando il predominio territoriale nella ripresa.

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Il racconto del match: il rosso a Ndiaye e i gol di Theate e Orsolini

La sfida si è incanalata rapidamente su binari favorevoli alla squadra ospite: al 9’ il cartellino rosso diretto sventolato a Ndiaye ha lasciato i padroni di casa guidati da Alberto Gilardino con l’uomo in meno per quasi l’intero arco del confronto. Nonostante l’inferiorità numerica, i ducali hanno retto con grande ordine difensivo per tutto il primo tempo, ribattendo colpo su colpo.

Il muro eretto dal Parma è caduto però nella seconda frazione. A sbloccare il risultato ci ha pensato il difensore belga Arthur Theate, lesto a capitalizzare un’azione offensiva insistita. Pochi minuti più tardi è arrivato il raddoppio firmato da Riccardo Orsolini, glaciale nella trasformazione di un calcio di rigore assegnato per fallo in area ducale. Nel finale concitato, un penalty concesso ai crociati ha permesso a Vincent Sierro di riaprire i giochi, senza tuttavia evitare la sconfitta casalinga.

Lo sfogo di Palladino a DAZN: «Linea tradita rispetto all’incontro con Orsato»

Nonostante la vittoria esterna, il tecnico del Bologna Raffaele Palladino non ha nascosto la propria insoddisfazione per la direzione di gara e il metro di giudizio adottato dalla terna arbitrale. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore ha commentato con toni critici gli episodi del match: “Sono pienamente d’accordo con l’analisi. Dall’incontro con Orsato è stata dettata una linea, e oggi sembrava fossimo tornati all’anno scorso. Preferirei parlare della partita“.

La stoccata sul rigore del Parma e il bilancio del derby

Incalzato sull’accaduto e sulle valutazioni arbitrali che hanno condizionato la sfida, il tecnico rossoblù ha voluto chiarire ulteriormente la propria posizione, puntando il dito contro la decisione che ha portato alla rete dei ducali: “Parlo in generale, non di un episodio preciso. Il calcio di rigore è una roba inesistente”.

Al netto delle polemiche, il successo consente al Bologna di blindare tre punti d’oro prima della sosta per le Nazionali, confermando la solidità del gruppo e la capacità di capitalizzare le occasioni nei momenti chiave.