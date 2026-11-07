Pagelle Cagliari Frosinone: brilla Adopo, monumentale Kofler - I VOTI

Pagelle Cagliari Frosinone: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’undicesima giornata del campionato italiano
Il Cagliari di Fabio Pisacane e il Frosinone di Massimiliano Alvini si sono affrontati all’Unipol Domus nell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Ecco le pagelle del match:
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CAGLIARI: Caprile 7,5, Ze’ Pedro 6+, Kofler 8, Rodriguez 6,5, Grandu 6,5, Adopo 7+, Deiola 6,5, Romano 6,5, Trepy 6, Maldini 6,5, Mendy 7. Sostituti: Sugamele 6,5, Fazzini 5, Kevin Carlos 5,5, Ciervo Sv, Liteta Sv. Pisacane.
FROSINONE: Palmisani 7, Oyono 6 (Bobcek 5), Monterisi 6, Calvani 6.5, Bracaglia 5 (Tchato 5), Calò 6, Cichella 5.5 (Fini S.V.), Ghedjemis 5, Schmid 5 (Hasa 5.5), Kvernadze 5 (Zerbin 5), Birligea 5.5, Alvini.