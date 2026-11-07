Moviola Cagliari Frosinone, gli episodi dubbi della sfida diretta da Ayroldi

Moviola Cagliari Frosinone: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27

Si è giocata la sfida dell’11 giornata Cagliari Frosinone: ecco la moviola del match di Serie A diretta dall’arbitro Ayroldi. Ecco cosa è successo nella sfida:

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La vittoria del Cagliari per 1-0 sul Frosinone, nell’undicesima giornata di Serie A, porta con sé anche una lunga analisi degli episodi arbitrali. Sotto la lente finisce soprattutto Giovanni Ayroldi, arbitro della sezione di Molfetta, accusato da una parte dei commentatori di una gestione discutibile di cartellini e contatti, anche se la stampa lo ha poi valutato con un 6,5. Con lui in campo c’erano gli assistenti Moro e Colaianni, il quarto ufficiale Perri, il VAR Marini e l’AVAR Prontera.

Primi cartellini e contatti dubbi

Il primo episodio da analizzare è l’ammonizione di Bracaglia, terzino del Frosinone, al 12′, per aver trattenuto Yael Trepy, attaccante francese del Cagliari, nella zona centrale e fermato una potenziale ripartenza: giallo giusto, per la natura tattica del fallo. Più controversa la situazione al 42′, quando Alessandro Deiola, centrocampista sardo, interviene da dietro su Oyono, difensore ciociaro: l’arbitro lascia correre. Al 46′ una trattenuta evidente di Monterisi, difensore ospite, non porta ad alcuna sanzione.

Ripresa: cartellini mancati e un fallo non fischiato

Al 49′ Tchato ferma l’azione toccando volontariamente il pallone con la mano vicino alla linea di centrocampo: Ayroldi concede la punizione ma non il giallo. Ancora più discutibile il 58′, quando Calvani arriva in ritardo sulla caviglia di Daniel Maldini, trequartista del Cagliari: contatto da punizione, ma l’arbitro lascia proseguire. Corretta l’ammonizione di Oyono per fallo tattico, mentre appare generosa la mancata sanzione a Michel Adopo, centrocampista francese autore del gol, per una trattenuta su Schmid. Qualche dubbio anche sul giallo a Jacopo Fazzini, che sfiora l’avversario durante una ripartenza.

L’88′: Deiola e Birligea

L’episodio più delicato arriva a due minuti dalla fine: Daniel Birligea, attaccante romeno del Frosinone, e Deiola incrociano le gambe in area sarda. Si tratta di un contatto che lascia aperti interrogativi, perché l’intervento del centrocampista potrebbe configurare una scorrettezza nell’ostacolare la progressione dell’avversario. Il VAR compie un rapido controllo senza richiamare Ayroldi al monitor, e il Frosinone non ottiene il rigore.

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Il bilancio

La gara si è chiusa con sette ammoniti, Bracaglia, Oyono, Deiola, Fazzini, Grandu, Monterisi e Zé Pedro, ma nessuna espulsione. Il Cagliari ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e sale a 16 punti, mentre il Frosinone, ancora a 20, si ferma dopo una serie positiva.