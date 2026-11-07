Touré, shock per l’attaccante del Parma: casa svaligiata mentre giocava contro l’Atalanta! Il bottino è impressionante

El Bilal Touré vittima di un furto nella propria abitazione durante Atalanta-Parma: i ladri hanno portato via otto orologi di lusso e altri preziosi per un valore di circa 500mila euro

Una serata di festa trasformata in un incubo per El Bilal Touré, attaccante del Parma protagonista della vittoria per 3-0 contro l’Atalanta. Mentre il calciatore maliano era impegnato sul terreno di gioco a Bergamo, alcuni malviventi si sono introdotti nella sua abitazione, portando via oggetti preziosi per un valore complessivo stimato intorno ai 500mila euro.

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L’episodio risale a lunedì 2 novembre, ma il giocatore ha scoperto quanto accaduto soltanto nella mattinata successiva, una volta rientrato dalla trasferta.

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Furto in casa Touré, la scoperta dopo Atalanta-Parma

Secondo quanto riportato da 12Tv Parma e ripreso dall’ANSA, l’attaccante aveva trascorso la notte presso il centro sportivo di Collecchio, prima di fare ritorno nella propria villa a Mariano, frazione alle porte di Parma.

Qui l’amara sorpresa: l’abitazione era stata svaligiata durante la sua assenza. I responsabili avrebbero approfittato della trasferta del calciatore per agire indisturbati, forzando l’ingresso e rovistando nelle diverse stanze alla ricerca di oggetti di valore.

Touré, rubati otto orologi di lusso: bottino da mezzo milione

Il danno economico sarebbe particolarmente ingente. Dall’abitazione di Touré sarebbero spariti otto orologi di lusso, tra cui esemplari di marchi prestigiosi come Rolex e Cartier, oltre a gioielli e altri preziosi.

Il valore complessivo della refurtiva sarebbe di circa mezzo milione di euro, una cifra che rende l’episodio particolarmente rilevante anche rispetto ad altri furti subiti in passato da calciatori professionisti.

Furto Touré, indagini in corso: si cerca una banda organizzata

Sull’accaduto sono immediatamente partite le indagini della polizia, impegnata a ricostruire le modalità dell’irruzione e a individuare i responsabili.

Secondo le prime ricostruzioni, il colpo potrebbe essere stato organizzato da una banda di professionisti, che avrebbe cercato di cancellare eventuali tracce lasciate nell’abitazione.

Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Quello di Touré si aggiunge ad altri episodi analoghi che hanno coinvolto calciatori come Alessandro Bastoni, Chris Smalling e Hakan Çalhanoğlu.

Per l’attaccante del Parma, dunque, alla soddisfazione per il successo conquistato sul campo dell’Atalanta è seguita una vicenda personale particolarmente spiacevole, sulla quale le autorità stanno cercando di fare piena luce.