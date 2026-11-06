Scoppia il caso De Winter nel Belgio, strappo con Van Bommel! Rifiuta la convocazione e rischia l’esclusione a lungo termine

Caso De Winter con il Belgio: rifiuta la convocazione e apre uno strappo con Van Bommel! Ecco cosa è successo

Si apre una frattura profonda tra Koni De Winter e la nazionale del Belgio. Il difensore del Milan, reduce da una prova opaca contro il Ferencváros nell’ultimo turno di Europa League, è andato incontro a una clamorosa esclusione per le prossime sfide di Nations League contro Turchia (12 novembre) e Italia (15 novembre). A fare luce sull’assenza del centrale è stato direttamente il commissario tecnico dei Diavoli Rossi, Mark van Bommel, che non ha nascosto l’irritazione per una decisione maturata direttamente dal classe 2002.

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Le parole di Van Bommel: «Ci saranno conseguenze a lungo termine»

Il commissario tecnico ha spiegato senza filtri i motivi della mancata convocazione: “Koni de Winter è assente perché non si sentiva a suo agio nella sua situazione e ha deciso di non venire qui. E’ una sua scelta, non posso farci nulla. Gli ho parlato e gli ho spiegato la situazione. In qualità di allenatore, ex giocatore e padre. Bisogna accettarlo, ma questo comporta conseguenze a lungo termine. Ha 24 anni ed è una persona responsabile”.

Alla base del rifiuto del giocatore ci sarebbe il mancato impiego nei precedenti impegni internazionali: nelle prime quattro partite del girone contro Italia, Francia e Turchia, De Winter non aveva infatti disputato nemmeno un minuto. Tra i convocati del Milan figura invece regolarmente Diego Moreira.

Il ruolo da perno nel Milan di Ruben Amorim

Se il fronte nazionale rischia di chiudersi per diverso tempo, la situazione a livello di club racconta una realtà diversa. Acquistato a titolo definitivo nell’estate del 2025 dal Genoa per 20 milioni di euro, De Winter aveva messo a referto 26 gettoni e una rete nella sua prima stagione rossonera. Con l’arrivo in panchina di Ruben Amorim, e complice il grave infortunio di Matteo Gabbia (fermo ai box almeno fino a febbraio), il difensore belga è diventato una colonna difensiva: dall’inizio dell’annata ha già collezionato 10 presenze in Serie A e 4 in Europa League, risultando uno degli elementi con il maggior minutaggio della rosa.

L’elenco dei convocati del Belgio per Turchia e Italia

Di seguito la lista completa diramata dal CT per le ultime due sfide del girone:

Portieri: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Jari De Busser.

Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Jari De Busser. Difensori: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Josué Ndenge Kongolo, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Josué Ndenge Kongolo, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Arthur Theate. Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.

Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken. Attaccanti: Hugo Cuypers, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Leandro Trossard.