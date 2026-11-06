Scoppia il caso De Winter nel Belgio, strappo con Van Bommel! Rifiuta la convocazione e rischia l’esclusione a lungo termine

Caso De Winter con il Belgio: rifiuta la convocazione e apre uno strappo con Van Bommel! Ecco cosa è successo
Si apre una frattura profonda tra Koni De Winter e la nazionale del Belgio. Il difensore del Milan, reduce da una prova opaca contro il Ferencváros nell’ultimo turno di Europa League, è andato incontro a una clamorosa esclusione per le prossime sfide di Nations League contro Turchia (12 novembre) e Italia (15 novembre). A fare luce sull’assenza del centrale è stato direttamente il commissario tecnico dei Diavoli Rossi, Mark van Bommel, che non ha nascosto l’irritazione per una decisione maturata direttamente dal classe 2002.
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Le parole di Van Bommel: «Ci saranno conseguenze a lungo termine»
Il commissario tecnico ha spiegato senza filtri i motivi della mancata convocazione: “Koni de Winter è assente perché non si sentiva a suo agio nella sua situazione e ha deciso di non venire qui. E’ una sua scelta, non posso farci nulla. Gli ho parlato e gli ho spiegato la situazione. In qualità di allenatore, ex giocatore e padre. Bisogna accettarlo, ma questo comporta conseguenze a lungo termine. Ha 24 anni ed è una persona responsabile”.
Alla base del rifiuto del giocatore ci sarebbe il mancato impiego nei precedenti impegni internazionali: nelle prime quattro partite del girone contro Italia, Francia e Turchia, De Winter non aveva infatti disputato nemmeno un minuto. Tra i convocati del Milan figura invece regolarmente Diego Moreira.
Il ruolo da perno nel Milan di Ruben Amorim
Se il fronte nazionale rischia di chiudersi per diverso tempo, la situazione a livello di club racconta una realtà diversa. Acquistato a titolo definitivo nell’estate del 2025 dal Genoa per 20 milioni di euro, De Winter aveva messo a referto 26 gettoni e una rete nella sua prima stagione rossonera. Con l’arrivo in panchina di Ruben Amorim, e complice il grave infortunio di Matteo Gabbia (fermo ai box almeno fino a febbraio), il difensore belga è diventato una colonna difensiva: dall’inizio dell’annata ha già collezionato 10 presenze in Serie A e 4 in Europa League, risultando uno degli elementi con il maggior minutaggio della rosa.
L’elenco dei convocati del Belgio per Turchia e Italia
Di seguito la lista completa diramata dal CT per le ultime due sfide del girone:
- Portieri: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Jari De Busser.
- Difensori: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Josué Ndenge Kongolo, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Arthur Theate.
- Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.
- Attaccanti: Hugo Cuypers, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Leandro Trossard.