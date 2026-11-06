Atalanta, riecco Kolasinac e Kessie per la sfida al Monza: Sarri ridisegna l’undici tra assenze e novità

L’Atalanta recupera Kolasinac e Kessie per il match contro il Monza. Ecco le possibili scelte di Maurizio Sarri

Una doppia buona notizia squarcia il velo dell’emergenza in casa Atalanta in vista della delicata trasferta contro il Monza guidato dall’ex Ivan Juric, in programma domenica 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Brianteo. Nella marcia di avvicinamento al match di Serie A, il centro sportivo di Zingonia ha riaccolto a pieno regime due pedine di fondamentale esperienza: Sead Kolasinac e Franck Kessie. Il loro recupero rappresenta una boccata d’ossigeno preziosissima per l’organico a disposizione di Maurizio Sarri, chiamato a fare i conti con un’infermeria particolarmente affollata.

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Kolasinac e Kessie tornano in gruppo: destinazione panchina al Brianteo

Nella seduta di venerdì 6 novembre, sia il difensore bosniaco sia il mediano ivoriano hanno completato l’intero programma di allenamento insieme al resto della squadra. Salvo imprevisti della vigilia, entrambi saranno regolarmente inseriti nell’elenco dei convocati per la sfida contro i brianzoli. La gestione atletica impone comunque cautela: per i due giocatori è previsto un impiego iniziale dalla panchina, con la prospettiva di entrare a gara in corso per offrire fisicità, solidità ed esperienza nella gestione dei momenti chiave.

Difesa decimata: Scalvini-Obric al centro e l’occasione per Idele

Il quadro clinico generale continua tuttavia a pesare sulle rotazioni nerazzurre. Il tecnico orobico deve rinunciare a un nutrito gruppo di indisponibili composto da Raspadori, Bellanova, Kristensen, Gaetano, Hien, Kossounou e Pompei. Con scelte quasi obbligate nel pacchetto arretrato, la cerniera centrale sarà formata dal tandem Giorgio Scalvini e Obric.

Sulle corsie esterne, invece, prendono quota le chance di Idele: il giovane terzino, tra i più positivi nell’impegno contro il Kairat in Conference League, si candida autorevolmente a una maglia da titolare a destra, mentre lungo l’out mancino Davide Zappacosta è in netto vantaggio nel ballottaggio con Bernasconi.

Le soluzioni di Sarri: Krstovic dal 1′ e rebus sulle ali

Dalla mediana in su, Sarri è orientato a schierare dal primo minuto Ederson, Charles De Ketelaere e Nikola Krstovic, tenendo inizialmente in panchina Gianluca Scamacca come carta da spendere nella ripresa. I principali nodi da sciogliere riguardano le corsie offensive della trequarti: per due maglie da titolare è corsa a tre fra Eljif Elmas, Rowe e Nicola Zalewski, con il macedone e l’inglese in leggero vantaggio per scendere in campo dal fischio d’inizio.