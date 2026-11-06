Infortunio Di Lorenzo, altra tegola per il Napoli: c’è lesione! Ma c’è anche un rientro per Allegri nell’allenamento odierno

Infortunio Di Lorenzo, le condizioni del capitano del Napoli dopo gli esami effettuati. Ecco i tempi di recupero

Pessime notizie per il Napoli a ridosso dell’anticipo domenicale delle 12:30 contro la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. In una fase della stagione già particolarmente complessa per la compagine partenopea, la seduta odierna ha portato in dote un pesante stop muscolare per il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro azzurro si è sottoposto nel pomeriggio a esami strumentali approfonditi presso il Pineta Grande Hospital, i quali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma la sua assenza per la sfida contro i biancocelesti e per i prossimi impegni appare ormai certa.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il report da Castel Volturno: lavoro sul campo e Olivera in gruppo

L’esito dei controlli medici ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione attorno alla sessione andata in scena al Napoli Training Center. Gli uomini a disposizione dello staff tecnico hanno svolto una seduta pomeridiana incentrata inizialmente su una fase di attivazione fisica a secco e con palla, per poi concentrarsi su specifiche esercitazioni tattiche dedicate alla gestione della fase di possesso e alla circolazione rapida della sfera.

La consueta partitina a campo ridotto ha chiuso la giornata di lavoro. In mezzo all’emergenza scaturita dallo stop di Di Lorenzo, la nota lieta è rappresentata da Olivera: il laterale mancino uruguaiano si è regolarmente allenato con la squadra per l’intera durata dell’allenamento, candidandosi a una maglia da titolare lungo la corsia mancina.

I tempi di recupero e la tabella di marcia sanitaria

La diagnosi clinica per Di Lorenzo impone cautela. La lesione distrattiva all’adduttore lungo comporterà diverse settimane di terapie, lavoro differenziato e successiva riatletizzazione prima del rientro a pieno regime. Lo staff sanitario azzurro monitorerà l’evoluzione del quadro clinico giorno dopo giorno, puntando anche sulla sosta per le Nazionali per permettere al difensore di recuperare senza rischiare pericolose ricadute muscolari.

Scelte obbligate e soluzioni tattiche verso la Lazio

Il forfait del laterale priva il Napoli di una colonna fondamentale dello scacchiere arretrato, sia sul piano della leadership sia sotto il profilo della duttilità tattica. In vista del delicato lunch match contro la squadra capitolina, la fascia destra dovrà essere ridisegnata, chiamando in causa le seconde linee o l’adattamento di interpreti più difensivi. Una defezione pesante che costringerà il gruppo a compattarsi ulteriormente in una sfida cruciale per invertire la rotta.