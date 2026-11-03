Milan, il derby vinto contro l’Inter e l’arrivo di Krösche non bastano: serve un progetto per tornare grandi – VIDEO di Alberto Petrosilli

Milan, il successo per 3-1 nel derby contro l’Inter e il possibile arrivo di Markus Krösche come Head of Football possono rappresentare due svolte importanti per il futuro rossonero

La vittoria per 3-1 contro l’Inter ha restituito entusiasmo all’ambiente rossonero, regalando al Milan una serata di prestigio e un segnale importante nella corsa ai vertici della Serie A 2026/2027. Un successo che va oltre il risultato, perché ottenuto attraverso personalità, organizzazione e capacità di sfruttare i momenti decisivi della partita.

La formazione di Ruben Amorim ha dimostrato di possedere qualità importanti. La prestazione di Diego Moreira, tra i protagonisti della stracittadina, racconta il potenziale di una squadra che può ancora crescere.

Ma vincere un derby non significa automaticamente aver risolto tutti i problemi.

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Milan, il derby contro l’Inter deve diventare un punto di partenza

Il successo sui nerazzurri può rappresentare una svolta soltanto se accompagnato da risultati e prestazioni convincenti nelle prossime settimane.

Il Milan non può continuare ad alternare grandi vittorie e delusioni improvvise, rischiando di compromettere quanto costruito nei momenti migliori.

La vera sfida di Amorim sarà trasformare l’entusiasmo del derby in continuità tecnica e mentale, elemento indispensabile per competere stabilmente ai massimi livelli.

Una grande partita dimostra il valore di una squadra. Una grande stagione ne certifica la maturità.

Milan, Krösche può essere una figura chiave: ma serve una strategia condivisa

In questo contesto assume particolare importanza il possibile arrivo di Markus Krösche come nuovo Head of Football.

Il dirigente tedesco potrebbe contribuire alla costruzione di una struttura sportiva più efficace, grazie alla sua esperienza nella valorizzazione dei talenti e nella programmazione delle rose.

La sua eventuale nomina, però, non rappresenterebbe automaticamente la soluzione a tutte le difficoltà.

Per ottenere risultati duraturi serviranno collaborazione tra dirigenza e allenatore, strategie di mercato condivise e obiettivi chiaramente definiti.

Milan, il player trading non può essere l’unico obiettivo della proprietà

Un altro aspetto centrale riguarda le ambizioni della proprietà rossonera.

Il player trading può rappresentare uno strumento importante per garantire sostenibilità economica, ma non dovrebbe diventare l’unico criterio attraverso cui costruire la squadra.

Un club con la storia del Milan deve perseguire anche obiettivi sportivi ambiziosi, attraverso acquisti funzionali, una rosa competitiva e investimenti coerenti con le esigenze tecniche.

Milan, dal derby al futuro: adesso serve costruire una squadra vincente

La vittoria sull’Inter e il possibile ingresso di Krösche possono rappresentare due fondamenta significative per il futuro.

Tuttavia, il vero salto di qualità dipenderà dalla capacità di trasformare questi segnali in un progetto stabile e vincente.

I tifosi rossoneri non cercano soltanto una notte da ricordare, ma una squadra capace di competere con continuità per i grandi traguardi.

Il derby deve essere l’inizio di un nuovo percorso, non il punto più alto di un’altra stagione fatta di illusioni.