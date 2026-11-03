La metamorfosi del Bologna con Palladino: media da Champions, eredità di Italiano e nuove geometrie tattiche

Il Bologna ha cambiato volto con l’avvento di Raffaele Palladino in panchina. Ecco l’analisi del momento vissuto dai rossoblù

L’impatto di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna ha prodotto una vera e propria rivoluzione, ribaltando umori e gerarchie nel giro di poche settimane. I numeri fotografano fedelmente la frattura con il passato recente: dal deludente avvio sotto la guida di Domenico Tedesco, capace di raccogliere appena un punto in quattro giornate (una media di 0,25 a partita), alla repentina accelerazione impressa dal nuovo tecnico, autore di ben tredici punti nei successivi sei incontri (media pari a 2,17). Una marcia da quartieri nobili della classifica che ha spazzato via la rassegnazione dell’ambiente rossoblù, riaccendendo l’entusiasmo della piazza attraverso una proposta calcistica coraggiosa e una mentalità priva di compromessi. Per guidare la risalita, l’allenatore campano ha preteso garanzie precise dalla dirigenza, dimostrando una forte ambizione che richiede ora altrettanta fermezza nel rispettare gli impegni assunti a medio e lungo termine.

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Dall’intensità all’empatia: i punti di contatto tra Palladino e Italiano

La fame di risultati mostrata da Palladino richiama da vicino lo spirito che aveva caratterizzato le precedenti gestioni tecniche sotto le Due Torri. Se l’ambizione rappresentava il tratto distintivo di Thiago Motta e Vincenzo Italiano, è proprio con quest’ultimo che emergono le analogie più marcate. Sebbene Palladino affondi le proprie radici metodologiche nella scuola gasperiniana, sul piano dell’approccio relazionale a Casteldebole si respira un’aria familiare: gestione diretta della comunicazione, dialogo costante con lo spogliatoio e sedute di allenamento vissute con feroce partecipazione emotiva. Rispetto all’elettricità continua di Italiano, tuttavia, Palladino esprime la medesima carica attraverso modi più misurati e riflessivi, pur sapendo far valere il pugno duro nei momenti di frizione.

Dal 4-3-3 ai duelli a tutto campo: la svolta tattica e la mossa sugli esterni

Sul piano dello scacchiere, la transizione ha visto il passaggio dal 4-2-3-1 o 4-3-3 del recente passato all’assetto a tre, declinato nel 3-4-2-1 o nel 3-4-3. Pur condividendo con il predecessore la ferma richiesta di verticalizzare il gioco con la massima celerità possibile, la manovra di Palladino si poggia su un’esasperata ricerca dei duelli individuali, plasmando i compiti difensivi in base alle caratteristiche specifiche degli avversari.

Le indicazioni viste sul rettangolo verde ne sono la testimonianza: dall’impiego di Cambiaghi su Ngom contro il Lecce fino alla marcatura dedicata su Zielinski nella sfida con l’Inter. L’altra grande novità riguarda la posizione degli attaccanti esterni, chiamati a stringere il raggio d’azione verso il cuore del campo anziché restare incollati alla linea laterale. Un mutamento radicale confermato dalle parole di Riccardo Orsolini: «ci vedrete giocare in modo differente». Una promessa già mantenuta nei fatti da un Bologna tornato a sognare in grande. Lo riporta il Corriere dello Sport.