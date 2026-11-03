Da esordiente a certezza: Giovanni Daffara si prende il Parma. Ha già fermato Udinese e Atalanta con numeri straordinari

Giovanni Daffara si è preso la scena con la maglia del Parma. Esordio in Serie A e già certezza, ecco i numeri del portiere classe 2004

L’esordio dei sogni nel massimo campionato italiano ha il volto e i guantoni di Giovanni Daffara. Chiamato a difendere i pali del Parma nella nona giornata contro l’Udinese, il giovane portiere ha risposto con una prova di straordinaria autorevolezza nello 0-0 del Tardini, per poi ripetersi e consacrarsi nel trionfo esterno per 0-3 contro l’Atalanta. Due gare disputate da titolare, 180 minuti complessivi sul terreno di gioco e una statistica che rasenta la perfezione: zero reti incassate e una saracinesca abbassata con fermezza contro due dei reparti offensivi più complessi della Serie A.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un muro insuperabile: cento per cento di parate e 3.22 gol evitati

A impressionare gli addetti ai lavori non è soltanto la doppia porta inviolata, ma la qualità e il peso specifico degli interventi compiuti dall’estremo difensore emiliano. Con una media impeccabile di 5.0 parate a partita, Daffara ha neutralizzato il 100% delle conclusioni finite nello specchio, registrando un totale di 10 salvataggi complessivi.

Un rendimento che assume contorni ancor più rilevanti considerando il coefficiente di difficoltà: ben otto interventi sono arrivati su conclusioni ravvicinate dentro l’area di rigore, dove i riflessi e il senso della posizione fanno la differenza, mentre gli altri due hanno disinnescato tentativi da fuori area. Il dato più indicativo sulla sua incidenza tra i pali risiede nella voce dei 3.22 gol evitati: un parametro analitico che certifica come le sue respinte abbiano negato occasioni nitide e quasi certe, blindando punti pesantissimi per la compagine ducale e valendogli con pieno merito l’inserimento nella Squadra della settimana.

Affidabilità con i piedi e zero sbavature: una certezza per il Parma

Oltre al repertorio atletico mostrato tra i pali, l’estremo difensore ha evidenziato una notevole maturità nella gestione della manovra e nell’avvio dell’azione dal basso. Con 44.5 tocchi a partita, Daffara ha garantito un supporto costante alla retroguardia, facendo registrare il 73% di precisione nei passaggi totali e un eccellente 94% di accuratezza nella propria metà campo, a cui si aggiunge un solido 56% nei lanci lunghi.

A completare un quadro di totale affidabilità figurano zero errori che hanno portato al tiro o al gol, nessun fallo commesso e il 100% di duelli a terra vinti. In sole due apparizioni, Daffara ha spazzato via ogni incertezza, trasformandosi immediatamente in una garanzia e in un punto di forza insostituibile per il prosieguo della stagione del Parma.