Emergenza infortuni per la Juventus che si riflette anche sulla lista UEFA: novità importanti in vista dell’AZ Alkmaar. Cosa sta succedendo

La Juventus deve sopperire all’emergenza infortuni con una decisione che si riflette anche sulla lista UEFA: tutte le novità verso l’AZ Alkmaar

Il ballottaggio che ha tenuto banco alla Continassa nelle ultime ore è stato sciolto in via definitiva con una comunicazione ufficiale. In vista dell’insidiosa trasferta olandese contro l’AZ Alkmaar, valida per la fase campionato di Europa League, la Juventus ha depositato la variazione straordinaria della propria Lista A, inserendo formalmente il giovane attaccante Jeff Ekhator. A liberare il posto nell’elenco continentale è stato il capitano Manuel Locatelli, fermato da un grave problema fisico la cui prognosi certificata supera i sessanta giorni di stop, aprendo la strada all’applicazione dell’articolo 31.14 del regolamento UEFA.

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Sciolto il nodo regolamentare: Ekhator vince il duello con Zhegrova

La decisione del club bianconero e del tecnico Luciano Spalletti mette fine a un acceso confronto tra diverse opzioni tattiche. Nelle ultime ore, infatti, era rimasta viva l’ipotesi di inserire Edon Zhegrova, candidatura rilanciata con forza per garantire un’arma di fantasia e dribbling sulla trequarti. Alla fine, la dirigenza ha optato per Ekhator, perché cresciuto nei vivai italiani.

La norma di Nyon, che consente la sostituzione temporanea di un solo giocatore di movimento fino alla sesta giornata compresa a fronte di infortuni di lungo corso, premia così il centravanti classe 2006.

Spalletti tra le mura dell’emergenza: la nuova risorsa per la trasferta olandese

L’innesto di Ekhator rappresenta una boccata d’ossigeno vitale all’interno di un quadro clinico allarmante. L’infermeria bianconera continua infatti a limitare in modo drastico le scelte di Spalletti: oltre al lungodegente Locatelli, l’elenco dei forfait comprende Kamil Grabara, Zeki Celik, Khéphren Thuram, Francisco Conceiçao, Nico Gonzalez e Kenan Yildiz.

A questo già pesante bollettino si è aggiunto l’affaticamento all’adduttore di Weston McKennie, uscito anzitempo nella gara contro il Napoli e indisponibile per l’appuntamento continentale di giovedì. Con la mediana ridotta ai minimi termini e le scelte quasi obbligate a metà campo, l’ufficialità della convocazione europea di Ekhator fornisce una freccia offensiva preziosa per provare a scardinare la difesa dell’AZ Alkmaar e proseguire la corsa verso la qualificazione.