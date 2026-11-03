Mastantuono brilla e riscrive la storia della Serie A: così il talento argentino si è già preso la Fiorentina. E il Real Madrid si sfrega le mani...

Franco Mastantuono sta trascinando la Fiorentina a suon di gol e prestazioni da talento puro. Ecco cosa c’è dietro la sua esplosione

Il talento purissimo di Franco Mastantuono continua a incantare la Serie A. Nel pirotecnico successo per 4-2 contro il Sassuolo andato in scena sul terreno del Mapei Stadium, il giovane fantasista ha lasciato ancora una volta il proprio marchio indelebile, timbrando il cartellino e confermandosi come una delle rivelazioni più folgoranti della stagione. Con questo gol pesante, il gioiello offensivo ha tagliato un traguardo statistico di assoluto prestigio: quattro reti segnate nelle prime dieci presenze in Serie A, certificando un impatto devastante con i ritmi e le pressioni del calcio italiano.

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La statistica da record: secondo solo ad Alexandre Pato nell’era dei tre punti

I numeri del talento argentino assumono contorni straordinari se parametrati all’età anagrafica e alla storia recente del torneo. All’età esatta di 19 anni e 80 giorni, Mastantuono è diventato il secondo calciatore più giovane ad aver realizzato almeno quattro marcature nelle sue prime dieci gare di campionato nell’era dei tre punti a vittoria (introdotta a partire dalla stagione 1994/95). Lo riporta Opta.

Un record di precocità condiviso al millimetro con Mohammed Kallon, che stupì l’Italia calcistica a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Davanti a loro, nella speciale graduatoria di rendimento under-20, resta unicamente il fenomeno brasiliano Alexandre Pato, protagonista di un avvio folgorante con la maglia del Milan nel 2008. Riuscire a insediarsi in una cerchia così ristretta di prodigi offensivi testimonia non solo lo spessore tecnico, ma anche la straordinaria lucidità sotto porta di un ragazzo capace di bruciare ogni tappa del percorso di maturazione.

L’etichetta di “predestinato”: personalità e futuro da protagonista

La prova offerta in terra emiliana ha evidenziato non soltanto la freddezza nella finalizzazione, ma una maturità tattica rara per un teenager. Schierato con coraggio e continuità, Mastantuono abbina inventiva e tecnica a una notevole applicazione nei movimenti tra le linee, confermandosi una spina nel fianco per qualsiasi retroguardia avversaria.

L’appellativo di autentico predestinato trova pieno riscontro nei fatti: la naturalezza con cui affronta palcoscenici complessi e la facilità di giocata ne fanno un elemento già centrale negli equilibri della squadra di Vanoli. Con la sfrontatezza tipica dei campioni e una continuità realizzativa d’alta scuola, il classe 2007 dimostra di non avvertire il peso delle aspettative. La Serie A ha scoperto una nuova stella, e la notte del Mapei Stadium rappresenta soltanto il prologo di una carriera destinata a traguardi di primissimo livello. Il Real Madrid si sfrega le mani.