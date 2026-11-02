Pagelle Atalanta Parma, Fabbian e Lontani brillano - VOTI

I nerazzurri di Sarri incassano la quinta sconfitta in dieci giornate, mentre gli emiliani di Gilardino respirano e lasciano la zona calda



Serata da dimenticare per l’Atalanta di Maurizio Sarri, travolta 3-0 alla New Balance Arena dal Parma di Alberto Gilardino, tecnico dei ducali. Un risultato che aggrava ulteriormente la crisi dei bergamaschi, usciti dal campo tra i fischi.

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Occasioni mancate e vantaggio a sorpresa

L’avvio è tutto nerazzurro, ma senza concretezza. De Ketelaere, trequartista belga, spreca la chance migliore a tu per tu con Daffara, portiere del Parma, incrociando a lato. Anche Krstović, attaccante montenegrino, vede cancellata la propria rete per un fuorigioco di Zappacosta. A sorpresa, a ridosso dell’intervallo, passano gli ospiti: calcio d’angolo di Sierro, regista svizzero, e colpo di testa vincente di Giovanni Fabbian, centrocampista ex Bologna.

La ripresa: autogol e perla di Lontani

Nel secondo tempo l’Atalanta cerca il pari, ma il Parma ritrova coraggio e in contropiede. El Bilal Touré, attaccante maliano ex di turno, parte sulla destra e mette in mezzo un pallone che Davide Zappacosta, esterno nerazzurro, devia goffamente nella propria porta: autorete clamorosa. Il tris porta la firma del giovane Simone Lontani, attaccante classe 2008, che salta Mario Pašalić, centrocampista croato, con un tunnel e infila Carnesecchi con un destro piazzato all’angolino. Lo stesso Pašalić prova poi a rispondere, ma colpisce soltanto una traversa di testa.

Contestazione e classifica

Al triplice fischio, i tifosi di casa hanno contestato apertamente la squadra sotto la curva, in segno di protesta per un avvio di stagione deludente. La Dea è ferma a 11 punti, con cinque sconfitte nelle prime dieci gare, e la posizione di Sarri è sempre più in discussione. Il Parma, invece, sale a quota 8 e lascia la zona retrocessione, come la Fiorentina, vincitrice a Sassuolo.

Le prospettive

Per i bergamaschi servirà una reazione immediata, anche per evitare che la crisi coinvolga ulteriormente ambiente e panchina; gli emiliani, al primo successo con Gilardino, possono ripartire con fiducia nel cammino verso la salvezza.

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ATALANTA – Carnesecchi 5.5; Zappacosta 4.5 (76′ Idele 6), Scalvini 5.5, Obric 5.5, Bernasconi 5.5; Ederson 5 (62′ Elmas 5.5), Pasalic 5; Zalewski 5 (76′ Samardzic sv), De Ketelaere 5, Rowe 5.5 (67′ Sulemana 5.5); Krstovic 5.5.

PARMA – Daffara 6.5; Delprato 6.5, Troilo 6.5, Drobnic 6 (46′ Ndiaye 6.5); Britschgi 6, Sierro 6.5 (89′ Nicolussi Caviglia sv), Keita 6.5, Valeri 6; Fabbian 7 (74′ Frigan sv), Lontani 7 (67′ Ordonez 6); Touré 6.5 (74′ Elphege sv).