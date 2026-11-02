Terremoto Udinese, esonerato Runjaic: panchina affidata a Paolo Zanetti per la svolta salvezza, manca solo l’annuncio

L’Udinese solleva dall’incarico Kosta Runjaic dopo il blackout iniziale. Arriva Paolo Zanetti: firme imminenti e subito primo allenamento in vista

Arriva la svolta drastica in casa Udinese, spinta a cambiare guida tecnica per invertire la rotta in una stagione partita decisamente col freno a mano tirato. Attraverso una nota ufficiale, la società friulana ha comunicato di aver sollevato dall’incarico Kosta Runjaic, preparato e rigoroso allenatore tedesco. Le strade del club bianconero e del tecnico si separano così dopo oltre due anni caratterizzati da importanti traguardi raggiunti e da una preziosa stabilità trovata nella massima serie. Insieme a lui salutano anche i suoi fidati collaboratori tecnici Przemysław Małecki e Inocencio Trukan.

Il bilancio fatale e i motivi del divorzio

A risultare fatale per l’ex guida del Legia Varsavia è stato un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative della dirigenza e della piazza. I friulani hanno collezionato appena una vittoria e due pareggi nelle prime dieci giornate di Serie A, scivolando in una posizione di classifica altamente pericolosa. Il rendimento deludente e l’incapacità di ritrovare la brillantezza del passato hanno spinto la proprietà a formalizzare il sollevamento dall’incarico per scuotere l’ambiente.

La scelta della dirigenza: arriva Paolo Zanetti

Il sostituto è già pronto a prendere in mano le redini dello spogliatoio. Sarà infatti Paolo Zanetti, giovane ma già esperto allenatore veneto con un passato recente sulle panchine di Verona ed Empoli, il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Le parti hanno limato gli ultimi dettagli contrattuali e la firma ufficiale è prevista già nel corso della serata. Il tecnico è in viaggio verso Udine per dirigere la prima seduta d’allenamento in vista del delicatissimo scontro salvezza contro il Venezia, scontro diretto cruciale per inaugurare il nuovo corso bianconero.