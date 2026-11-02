Gavi ai margini del Barcellona: il Napoli fiuta il colpo

Gavi scivolato ai margini nel Barcellona di Hansi Flick: il Napoli si muove forte per il centrocampista spagnolo. Tutti i dettagli della trattativa

La parabola di Gavi, talentuoso e geniale centrocampista spagnolo cresciuto nella Masia, ha preso una piega inaspettata in questa prima parte di stagione. Dopo aver smaltito il grave infortunio al ginocchio destro che lo aveva tenuto a lungo ai box, il classe 2004 aveva chiuso la scorsa annata in crescendo, conquistando la convocazione per i Mondiali e trionfando in finale con la sua Nazionale contro l’Argentina. Prestazioni e attestati di stima che lasciavano presagire un ruolo da protagonista assoluto con la maglia del Barcellona.

Concorrenza feroce e minutaggio ridotto

La realtà, tuttavia, si è rivelata ben diversa. Gavi ha progressivamente perso lo status di intoccabile, scivolando indietro nelle gerarchie tattiche di Hansi Flick, rigoroso e ambizioso allenatore dei blaugrana. Il ventiduenne paga una concorrenza spietata in mezzo al campo: a un reparto già stellare composto da Frenkie de Jong, fantasioso regista olandese, Pedri, raffinato metronomo, Fermin Lopez, trequartista dal gol facile, e Dani Olmo, trequartista creativo, si è aggiunto in estate Rodri, possente e insostituibile perno della mediana.

Lo spazio si è così ridotto al lumicino: appena 146 minuti in Liga e scampoli di gara in Champions League. Numeri che aprono concretamente le porte a una separazione già nella sessione invernale del mercato.

L’inserimento del Napoli e la valutazione dei blaugrana

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Respinte le avance del Manchester United in estate, questa volta la situazione è differente. Il Napoli ha messo ufficialmente nel mirino il centrocampista, con l’obiettivo di regalare a Massimiliano Allegri, pragmatico e vincente tecnico dei partenopei, un rinforzo di altissimo profilo per una mediana falcidiata dagli infortuni.

Il Barcellona valuta il cartellino del giocatore intorno ai 40 milioni di euro e non si opporrebbe a una sua cessione. Il destino del gioiello spagnolo è ora legato alle scelte di Flick, ma la pista che porta in Italia si scalda giorno dopo giorno.