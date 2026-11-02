Balde verso l’addio al Barcellona? Flick lo boccia, Manchester United e Bayern Monaco alla finestra

Calciomercato Barcellona, il futuro di Alejandro Balde potrebbe essere lontano dalla Catalogna: il terzino spagnolo trova poco spazio nelle scelte di Hansi Flick

Il futuro di Alejandro Balde al Barcellona torna al centro delle indiscrezioni di mercato. Il terzino sinistro classe 2003 sta attraversando un periodo complicato, caratterizzato da uno scarso minutaggio e dalla difficoltà di ritagliarsi un ruolo importante nella formazione allenata da Hansi Flick.

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Nonostante la volontà manifestata di proseguire la propria esperienza in blaugrana, il difensore continua a trovare poco spazio, rimanendo alle spalle di Joao Cancelo e Xavi Espart nelle gerarchie del tecnico tedesco.

Una situazione che potrebbe favorire una partenza già durante il calciomercato di gennaio.

Calciomercato Barcellona, Flick critica Balde: le parole del tecnico

A rendere ancora più delicata la posizione del giocatore sono state le dichiarazioni di Hansi Flick alla vigilia della partita contro l’Alaves.

L’allenatore blaugrana ha commentato apertamente le difficoltà del difensore:

«Balde non ha la fiducia necessaria nel suo gioco in questo momento, né la convinzione. E i difensori sono molto importanti».

Parole significative, arrivate prima di una gara nella quale Balde è stato impiegato soltanto nell’ultima mezz’ora.

Calciomercato Barcellona, Manchester United e City seguono Balde

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il futuro del terzino potrebbe essere in Premier League.

Già durante l’estate, Manchester United e Manchester City avevano manifestato interesse per il giocatore, raccogliendo informazioni sulla sua disponibilità a trasferirsi in Inghilterra.

Le due società potrebbero tornare a valutare l’operazione nella prossima finestra di mercato, con i Red Devils indicati come possibili favoriti.

Al momento, tuttavia, non emergono conferme su una trattativa avanzata.

Calciomercato Barcellona, anche il Bayern Monaco osserva la situazione

Un’altra destinazione possibile è rappresentata dal Bayern Monaco, club che aveva già seguito Balde nei mesi precedenti.

I bavaresi hanno però investito in estate su Nathaniel Brown, operazione che potrebbe ridurre la necessità di acquistare un altro calciatore nello stesso ruolo.

Molto dipenderà dalle valutazioni tecniche delle società interessate e dalla posizione del Barcellona.

Per Balde, intanto, gennaio potrebbe rappresentare un momento decisivo: restare in Catalogna per riconquistare la fiducia di Flick oppure cercare altrove maggiore continuità.