Gabriele Calvani, chi è il gioiello del Frosinone che Alvini vuole in Nazionale: carriera, caratteristiche e numeri del difensore

Gabriele Calvani è una delle grandi rivelazioni della Serie A 2026/2027: il difensore classe 2004 trascina il Frosinone di Massimiliano Alvini, sesto in classifica dopo dieci giornate

Il Frosinone di Massimiliano Alvini continua a sorprendere. La vittoria per 2-0 contro il Torino ha proiettato la formazione neopromossa al sesto posto in Serie A con 20 punti dopo dieci giornate, alimentando ambizioni che vanno oltre la semplice salvezza.

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Se gran parte delle attenzioni si concentra sui protagonisti offensivi, da Fares Ghedjemis ad Antonio Raimondo, passando per Giorgi Kvernadze e Giacomo Calò, anche la difesa sta offrendo un contributo fondamentale.

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Tra i giocatori più convincenti spicca Gabriele Calvani, centrale che contro il Torino ha disputato una prestazione di altissimo livello. Al termine della gara, Alvini lo ha addirittura candidato alla Nazionale maggiore.

«A Calvani non devo dire niente: se uno oggi guarda la partita lo porta in Nazionale e non lo toglie più».

Un’investitura importante per un ragazzo di appena 22 anni, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni.

Gabriele Calvani, chi è il difensore del Frosinone: età, altezza e ruolo

Nato il 12 gennaio 2004 a Grottaferrata, in provincia di Roma, Calvani è un difensore centrale di piede destro, alto circa 188 centimetri, capace di adattarsi anche al ruolo di terzino destro.

La sua principale caratteristica è la struttura fisica, che gli permette di affrontare con efficacia i contrasti e i duelli aerei.

Attualmente indossa la maglia numero 3 del Frosinone, dove gioca in prestito dal Genoa, proprietario del cartellino. L’accordo con la formazione ciociara è valido fino al 30 giugno 2027.

Gabriele Calvani, la carriera: dal Genoa alla promozione in Serie A

Cresciuto calcisticamente tra diverse società giovanili del Lazio, Calvani entra nel settore giovanile del Frosinone nel 2019, prima di trasferirsi al Genoa nel 2020.

Con la Primavera rossoblù diventa un punto di riferimento, indossando anche la fascia di capitano e contribuendo alla conquista del campionato Primavera 2 nella stagione 2022/2023.

Nel 2023 arriva il primo prestito al Pontedera, dove colleziona 37 presenze in Serie C.

La stagione successiva approda al Brescia, disputando 20 incontri di Serie B e realizzando il primo gol tra i professionisti contro il Modena.

Nell’estate 2025 torna al Frosinone, questa volta per giocare stabilmente in prima squadra. Con 35 presenze, un gol e un assist, contribuisce alla promozione diretta in Serie A conquistata dalla formazione di Alvini.

Gabriele Calvani, le caratteristiche tecniche: forza fisica, anticipi e gioco aereo

Calvani è un centrale che fa della solidità difensiva e della capacità di anticipo i propri punti di forza.

Nella Serie B 2025/2026 ha vinto 167 duelli aerei, dimostrando grande efficacia nei contrasti sulle palle alte.

È particolarmente abile nella marcatura e sa sfruttare il fisico per limitare gli attaccanti avversari. La sua presenza diventa preziosa anche sulle palle inattive offensive, come dimostrano i gol realizzati nelle precedenti stagioni.

Nella costruzione dal basso predilige giocate semplici e sicure, mentre può ancora migliorare nella precisione dei lanci lunghi e nella gestione della profondità contro avversari particolarmente veloci.

Il suo principale modello di riferimento è Antonio Rüdiger, difensore del Real Madrid, del quale apprezza soprattutto forza fisica e aggressività.

Gabriele Calvani, i numeri in Serie A e la grande prestazione contro il Torino

L’impatto con la massima categoria è stato positivo.

Nelle prime dieci giornate del campionato 2026/2027, Calvani ha collezionato 9 presenze e 784 minuti, confermandosi una pedina importante della retroguardia giallazzurra.

Contro il Torino ha messo in mostra personalità, puntualità nelle chiusure e capacità di lettura delle situazioni difensive, risultando tra i migliori in campo.

Gabriele Calvani, dall’Under 21 al sogno Nazionale maggiore

Il percorso azzurro è iniziato nel novembre 2025, con la prima convocazione nell’Italia Under 21.

Dopo l’esordio contro la Svezia nel marzo 2026, l’8 giugno ha segnato il gol decisivo nell’amichevole vinta 1-0 contro l’Albania, indossando anche la fascia di capitano nella ripresa.

Adesso, dopo le parole di Alvini, si comincia a parlare di un possibile salto nella Nazionale maggiore.

La convocazione non è ancora una realtà, ma il rendimento del difensore sta attirando attenzione. E il Genoa, proprietario del suo cartellino, può osservare con interesse la crescita di un talento che sta dimostrando di avere le qualità per affermarsi stabilmente in Serie A.