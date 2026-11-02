Harry Kane, che flop dopo il Pallone d’Oro! Rigore sbagliato contro il Dortmund e fischi dei tifosi: cosa è successo

Harry Kane vive una serata complicata nella prima partita dopo la conquista del Pallone d’Oro 2026: l’attaccante del Bayern Monaco fallisce un calcio di rigore contro il Borussia Dortmund

Dalla gioia per il Pallone d’Oro 2026 alla delusione sul campo. La prima apparizione di Harry Kane dopo il prestigioso riconoscimento individuale non è stata quella che l’attaccante inglese avrebbe immaginato. Nel big match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund, il centravanti del Bayern Monaco ha infatti fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto indirizzare definitivamente la sfida.

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Il confronto si è concluso sul 2-2, impedendo ai bavaresi di prendere il largo in classifica.

Harry Kane, rigore sbagliato contro il Dortmund: la traversa nega il gol

L’occasione più importante arriva all’inizio del secondo tempo, quando il Bayern conduce 1-0 e può raddoppiare dagli undici metri.

Sul dischetto si presenta proprio Kane, ma la conclusione dell’inglese si stampa sulla traversa, lasciando invariato il risultato.

Un errore pesantissimo nell’economia dell’incontro, considerando la successiva rimonta del Dortmund e il pareggio finale.

Il Bayern perde così l’opportunità di allungare su una diretta concorrente nella corsa al titolo.

Harry Kane, festa per il Pallone d’Oro e fischi dei tifosi avversari

Prima del fischio d’inizio, Kane aveva ricevuto un’accoglienza speciale all’Allianz Arena.

Il centravanti si era presentato sul terreno di gioco mostrando il Pallone d’Oro ai 75mila spettatori, accompagnato da un’enorme scritta dorata con la parola Winner.

Un momento storico per la Bundesliga, che non vedeva un Pallone d’Oro in carica dal 1996, quando il riconoscimento era stato conquistato da Matthias Sammer.

La celebrazione è stata però accompagnata dai sonori fischi dei sostenitori del Dortmund.

Harry Kane, Dreesen risponde ai tifosi del Dortmund con ironia

Nel post partita, l’amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha commentato l’accaduto con una battuta rivolta ai tifosi avversari.

«Dopo 45 anni, Harry ha finalmente vinto di nuovo il Pallone d’Oro per il Bayern. È la cosa più bella che possa capitare a un club. E ha ringraziato i tifosi per questo, compresi quelli del Dortmund».

Una serata dalle emozioni contrastanti per Kane, passato dalla celebrazione del trionfo individuale alla delusione per un’occasione sprecata in una delle partite più importanti della stagione.