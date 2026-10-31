 Mourinho all'attacco sul calendario: «Tre gare in sette giorni? Un regalo». Turn-over, l'insidia Racing e il messaggio al Barcellona
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Mourinho all’attacco sul calendario: «Tre gare in sette giorni? Un regalo». Turn-over, l’insidia Racing e il messaggio al Barcellona

Redazione CalcioNews24
Published 1 ora fa il 31 Ottobre 2026
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Mourinho Real Madrid Villarreal

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha sferrato questo attacco sul calendario che attende le Merengues

L’avvicinamento alla trasferta contro il Racing offre a José Mourinho l’occasione per accendere i riflettori sul vero e proprio tour de force che attende la propria squadra. Chiamato a disputare tre sfide ufficiali concentrate nell’arco di una singola settimana — con una serie consecutiva di impegni lontano dal pubblico amico —, il tecnico portoghese ha fatto ricorso alla consueta ironia sferzante per lanciare una frecciata alla Liga e alle televisioni: “Giocare tre partite in sette giorni è un regalo che ci fanno”. Una battuta pungente che evidenzia le criticità di una programmazione compressa, dove l’imperativo categorico resta comunque la conquista dell’intera posta in palio.

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Gestione delle energie: rotazioni continue e nessun titolare inamovibile

Per ovviare all’accumulo di stanchezza fisica e mentale, la gestione della rosa assume un’importanza capitale. L’allenatore di Setúbal ha sgomberato il campo dall’idea di un undici precostituito, annunciando ampie rotazioni calibrate sulle necessità del momento:

“Non ho una squadra titolare. Le scelte dipendono dalle esigenze fisiche e da quelle collettive”.

Una visione fondata sul coinvolgimento totale di ogni interprete, valorizzando la maturità e la resilienza del collettivo. La capacità del gruppo di assorbire l’emergenza e adattarsi a contesti complessi rappresenta, nell’analisi del tecnico, una garanzia fondamentale per mantenere alto il livello di competitività.

La trappola Racing e l’impatto di Kylian Mbappé

Nonostante il fitto programma, la concentrazione resta focalizzata sul confronto imminente. Il Racing si presenta come un ostacolo insidioso, potendo contare sul fattore campo e su una finora intatta imbattibilità casalinga.

Sul fronte dei singoli, parole di elogio sono state riservate a Kylian Mbappé, di cui lo Special One ha rimarcato l’intelligenza tattica e la serenità nel gestire il clamore al di fuori del rettangolo verde. Riflessioni estese anche alle prestazioni di Vinicius e alla dosatura del minutaggio offensivo, ribadendo che tutti avranno occasioni concrete per incidere.

L’orizzonte finale: trionfare nella Liga

A fare da bussola alla stagione resta un traguardo che va ben oltre la rivalità contingente con i blaugrana:

“Vogliamo vincere il campionato, non soltanto battere il Barcellona”.

Una sintesi perfetta della mentalità mouriniana, determinata a conquistare la vetta della classifica e a non disperdere punti preziosi, a dispetto delle polemiche su un calendario sempre più soffocante.

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