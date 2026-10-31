Calciomercato Roma, occhi su Tiago Gabriel: il Lecce fissa il prezzo del difensore

I giallorossi seguono il difensore portoghese del Lecce, ma la concorrenza è agguerrita: su Tiago Gabriel ci sono anche Milan, Fiorentina e diversi club inglesi

La Roma guarda al futuro e continua a monitorare il mercato dei giovani talenti. Tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza giallorossa ci sarebbe anche Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004 attualmente in forza al Lecce. Un nome che sta attirando sempre più attenzioni, soprattutto dopo le prestazioni offerte con la maglia della formazione salentina.

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Secondo quanto riportato dal portale inglese Team Talk, il club capitolino avrebbe messo gli occhi sul giovane centrale, valutandone le caratteristiche in vista di possibili sviluppi nelle prossime sessioni di mercato. La Roma, tuttavia, non sarebbe l’unica società interessata al giocatore: sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan e Fiorentina, oltre a diversi club della Premier League.

In Inghilterra, in particolare, il Crystal Palace avrebbe manifestato un interesse particolarmente concreto per Tiago Gabriel. Il difensore sarebbe inoltre seguito con attenzione da Fulham e Bournemouth, a conferma di una concorrenza internazionale piuttosto ampia.

A rendere l’operazione tutt’altro che semplice è soprattutto la valutazione stabilita dal Lecce. Il club salentino, infatti, quantificherebbe il cartellino del portoghese in una cifra compresa tra 25 e 30 milioni di euro. Una somma importante, che testimonia quanto i giallorossi salentini credano nelle potenzialità del proprio difensore.

Non è esclusa, inoltre, la possibilità che il Lecce possa prendere in considerazione una cessione già nella sessione invernale di gennaio. La Roma osserva, dunque, con la consapevolezza di dover eventualmente affrontare una concorrenza agguerrita per assicurarsi uno dei giovani centrali più attenzionati del momento.