Cardinale carica il Milan: «Voglio vincere il derby più di ogni altra cosa, sarò distrutto se non vinceremo»

Il proprietario rossonero protagonista della cena organizzata nel cuore di Milano insieme a diverse leggende del club: dal derby alla fiducia in Ruben Amorim, passando per il messaggio di unità rivolto a tifosi e ambiente, ecco le sue parole a Carlo Pellegatti



Gerry Cardinale ha voluto riunire diverse leggende rossonere, e non solo, in occasione della cena organizzata ieri sera in un ristorante nel centro di Milano, alla vigilia di una sfida particolarmente sentita. Il proprietario del Milan ha parlato ai microfoni di Carlo Pellegatti, raccontando le proprie sensazioni in vista del derby, ribadendo la volontà di riportare il club ai vertici e manifestando piena fiducia nel lavoro di Ruben Amorim. Non sono mancati, inoltre, gli appelli all’unità di tutto l’ambiente rossonero.

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Quali sensazioni ti lascia questa serata alla vigilia del derby?

«Notte fantastica, avevamo gente del Milan riunirsi a sostegno del Milan. Domani è una grande partita, come sai».

Come vivi l’avvicinamento al derby e quanto cresce la tensione in vista della partita?

«Il mio lavoro non è aumentare le emozioni, il mio lavoro è mantenere tutto fermo e concentrato. Fornire la leadership in modo da fare quello che dobbiamo. Domani dobbiamo vincere per i primi 45 minuti e per i successivi. È il calcio. Il mio lavoro è avere le mani ferme e fare il possibile per vincere. Oggi c’erano leggende che sanno come vincere e significa tanto per me che queste persone siano tornate e credano in quello che voglio fare. Stiamo riportando il Milan, questa passione, questo amore per vincere. È una lunga stagione, è il nostro derby di casa e lo voglio più di ogni altra cosa e sarò distrutto se non vinceremo».

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Che cosa rispondi a chi ha manifestato vicinanza e fiducia nei confronti di Ruben Amorim?

«Dobbiamo restare uniti. L’ho detto sulla situazione dei biglietti dell’Udinese, l’ho ripetuto, Tutti, i tifosi, la stampa, tutti devono supportare il Milan, uniamoci e rendiamo questo possibile. Ruben sta facendo un ottimo lavoro, ho fatto un’ottima scelta. Gli importa davvero. Sta allenando, sta facendo da mentore e ti dirò, ho incontrato ognuno dei giocatori, vogliono vincere. Li ho guardati negli occhi e ti sto dicendo che vogliono vincere. È solo una questione di tempo. O vuoi vincere, o non vuoi vincere. Io voglio vincere, i ragazzi lo vogliono così come Amorim».