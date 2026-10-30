Runjaic: «Davis e Zaniolo sono giocatori chiave per noi»

Udinese-Roma, parla il tecnico dei bianconeri Kosta Runjaic: formazioni, dubbi della vigilia e le scelte di formazione per la sfida

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic presenta in conferenza la delicata sfida contro la Roma: scelte di formazione, indisponibili e chiavi tattiche del match. Le sue parole in conferenza:

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Il momento della squadra

“Domani affrontiamo una squadra in forma, che si sta confermando su altissimi livelli e che lotterà per il campionato. Lo scorso anno contro la Roma abbiamo fatto delle buone prestazioni, possiamo imparare molto da quelle partite. È un avversario complicato, dovremo dare tutto nei duelli e metterci intensità. Non partiamo senza speranze ma sappiamo che serve una grande prestazione. A Parma abbiamo fatto un primo passo in avanti, è un punto importante soprattutto a livello mentale. Abbiamo fatto una prestazione solida, anche se non abbiamo vinto. Ora dobbiamo continuare e provare domani a fare risultato tramite una buona prestazione”.

La produzione offensiva

“Non è positivo il fatto di non riuscire a convertire le occasioni in gol. Nelle ultime partite non abbiamo segnato, ma non è che non abbiamo creato. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, ma la prima cosa è mantenere la porta inviolata. Conosciamo bene la nostra situazione e stiamo lavorando duro. Davis e Zaniolo sono giocatori chiave per noi, in altri momenti li avremmo gestiti diversamente al rientro dall’infortunio ma ora dobbiamo puntare su di loro. Sono insostituibili, anche se non sono al 100% possono mettere in difficoltà gli avversari. A Parma si è intravista la loro importanza e domani saranno motivati a fare una bella partita”.

Chakvetadze

“Chakvetadze è un giocatore duttile, può fare sia il trequartista che la mezzala. È sicuro palla al piede, si muove molto, ha una buona visione di gioco. A Parma ha giocato bene, l’ho schierato in quel ruolo anche perché non potevo mettere Piotrowski dall’inizio. Rispetto alla scorsa partita cambieremo qualcosa, ma non molto. Da qui alla pausa abbiamo due partite decisive e dobbiamo mettere in campo tutte le armi a nostra disposizione”.

Come si affronta la Roma

“Giocheremo con la difesa a tre domani. Dobbiamo approcciare bene la partita e concluderla bene, dobbiamo lavorare su questi aspetti. Con il Milan abbiamo concesso subito un gol e poi è dura recuperare quando è così. Domani dovremo essere sul pezzo dal primo all’ultimo minuto, continuando a giocare il nostro calcio e provando a mettere in difficoltà la Roma. Sappiamo che giocano uomo su uomo e sono una squadra fisica, dovremo saper soffrire e poi fare la nostra parte”.

Gli infortunati

“Solet, Bayo, Zanoli e Alaba non ci saranno. Solet e Bayo si sono parzialmente allenati in gruppo e se tutto andrà bene potremmo rivederli contro il Venezia. Bertola non si è infortunato, mercoledì era semplicemente stanco dopo una prestazione solida. Dopo Parma ci siamo concentrati sul recupero, la squadra sta bene. In altre circostanze saremmo stati più cauti con i rientri dagli infortuni, ma abbiamo bisogno dei nostri giocatori chiave. Domani lotteremo su ogni pallone, i giocatori metteranno la giusta energia e la giusta intensità per la battaglia”.

L’avversario

“La Roma ha meccanismi collaudati, ha cambiato poco dallo scorso anno, sappiamo bene come giocano le squadre di Gasperini. Sono una squadra completa, hanno grande qualità. Dovremo difendere bene, tutti insieme, ma anche provare a tenere il pallone. Avremo meno possesso palla di Parma, ma abbiamo la nostra idea di gioco e cercheremo di attuare quanto preparato”.