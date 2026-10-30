Infortunio Geubbels, che tegola per il Lecce! L’esito degli esami e i tempi di recupero dell’attaccante

Infortunio Geubbels, il Lecce perde il suo attaccante: le condizioni dopo gli esami e i tempi di recupero

Doccia fredda per il Lecce e per il reparto offensivo salentino. Arrivano gli attesi riscontri diagnostici sulle condizioni fisiche di Willem Geubbels, costretto ad alzare bandiera bianca a pochi minuti dal calcio d’inizio della recente sfida contro il Frosinone. L’attaccante francese aveva avvertito un forte risentimento muscolare durante le consuete fasi di riscaldamento pre-partita, costringendo lo staff tecnico a escluderlo dall’elenco dei disponibili. Gli approfondimenti clinici a cui il giocatore si è sottoposto nelle scorse ore hanno chiarito l’entità del problema, confermando lo stop forzato.

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Il comunicato ufficiale dell’U.S. Lecce

A fare chiarezza sull’infortunio rimediato dal centravanti è stato lo stesso club giallorosso attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali:

«L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Willem Geubbels si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra.»

Tempi di recupero e gare a rischio

L’esito degli esami strumentali circoscrive l’entità del danno muscolare a una lesione di basso grado. Pur trattandosi di un quadro clinico che esclude lesioni più gravi o rotture complesse, l’interessamento dell’adduttore della coscia destra impone una gestione improntata alla massima cautela per scongiurare fastidiose ricadute.

I tempi necessari per il completo recupero e la riatletizzazione oscillano solitamente tra le due e le tre settimane, a seconda delle risposte del muscolo alle terapie e al lavoro differenziato. Il classe 2001 salterà con certezza l’imminente impegno casalingo contro il Genoa allo stadio Via del Mare e resterà sotto costante osservazione dello staff medico per quantificare il periodo esatto di indisponibilità in vista dei successivi appuntamenti in campionato.

Le soluzioni per il reparto offensivo giallorosso

Il forfait di Geubbels priva la squadra di una freccia preziosa all’interno delle rotazioni offensive. Le caratteristiche del francese — fondate su progressione palla al piede, velocità e capacità di attaccare la profondità — rappresentavano una delle armi tattiche più efficaci per spezzare l’equilibrio delle gare.

In vista delle prossime uscite, l’allenatore sarà costretto a rimodulare lo schieramento avanzato, affidandosi a soluzioni alternative e chiedendo un contributo superiore alle altre punte in rosa. Un banco di prova significativo per la profondità dell’organico salentino, chiamato a fare a meno di uno dei suoi elementi più dinamici in una fase chiave della stagione di Serie A.