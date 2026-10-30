De Rossi in conferenza stampa verso Lecce Genoa: «Non mi piacciono gli allenatori che vincono e si lamentano. Osmajic mi entusiasma, lui in coppia con Colombo...»

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato a due giorni del match di Serie A 2026/27 contro il Lecce

L’entusiasmo per il successo per 2-0 sulla Juventus nel turno infrasettimanale deve lasciare immediatamente spazio alla massima concentrazione in campionato. Il Genoa si prepara ad affrontare il Lecce domenica 1 novembre allo stadio Via del Mare (fischio d’inizio alle ore 18:00), in una trasferta insidiosa e importante per dare continuità alla classifica. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ha fatto il punto sullo stato di forma del gruppo, spiegando le strategie di formazione e la gestione delle energie.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I tre stakanovisti dal primo minuto e il tandem Osmajic-Colombo

Nonostante il calendario compresso, l’allenatore non ha intenzione di rinunciare ai suoi punti fermi. Elementi come Osmajic, Vasquez e Ostigard scenderanno regolarmente in campo dal primo minuto:

«Se possono riposare? Rispetto agli altri che avranno un giorno libero a disposizione, loro ne avranno due. Ma tutti e tre giocheranno dall’inizio».

De Rossi ha poi elogiato l’impatto dell’attaccante montenegrino, aprendo con decisione alla convivenza tattica con Lorenzo Colombo:

«Osmajic è un giocatore che entusiasma la gente e entusiasma anche me, dobbiamo imparare a servirlo nel migliore dei modi e considerare la possibilità di vederlo in coppia con Colombo, che per noi rimane un giocatore molto importante. Quando hanno giocato insieme lo hanno sempre fatto bene, quando Lorenzo sarà al meglio della condizione potrà darci una grande mano».

Le condizioni di Ellertsson e la posizione ideale di Baldanzi

Dall’infermeria arrivano indicazioni confortanti sulle condizioni di Ellertsson, uscito anzitempo contro i bianconeri:

«Non è nulla di grave, non starà fuori per molto tempo. Lo porteremo in campo per provare, oggi farà poco e domani qualcosa in più per capire come starà, anche se abbiamo poco tempo a disposizione prima del Lecce».

Ampio spazio è stato dedicato alla collocazione tattica di Tommaso Baldanzi, con De Rossi che ha escluso categoricamente un impiego da quinto a tutta fascia:

«Quinto di centrocampo? No, non lo vedo in quella posizione. Può giocare dappertutto perché è un giocatore molto intelligente e trova le soluzioni giuste, da quinto dovrebbe ripiegare anche in fase difensiva e secondo me sarebbe un po’ sprecato. Può giocare da esterno largo in fase offensiva, ma sa dare il meglio di sè quando gioca tra le linee e si muove dentro al campo».

L’importanza di Bijlow per la retroguardia rossoblù

Infine, l’allenatore ha ribadito il peso specifico del portiere Justin Bijlow, determinante nelle ultime apparizioni:

«Abbiamo conosciuto da subito un ragazzo disponibile, aperto, che ha provato immediatamente a imparare l’italiano. Si è sempre dato da fare e messo a disposizione anche quando aveva qualche acciacco, per lui vale lo stesso discorso di Baldanzi ma non solo. Nelle ultime partite è stato decisivo, tra i pali ci ha salvato in diverse occasioni e anche nelle uscite è stato coraggioso. La sua gestione non è facilissima perché a volte deve saltare allenamenti per rimettersi in condizione, ma noi cerchiamo sempre di averlo al 100% perché per noi è importantissimo».

Con un assetto ben definito e una chiara gestione delle risorse, il Genoa si presenta al Via del Mare con l’obiettivo di confermare la propria crescita in Serie A.