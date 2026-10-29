Milan, brilla Cissé: dopo la doppietta al Bologna il club vuole il rinnovo

Il giovane attaccante è il capocannoniere rossonero con 7 gol in 10 partite: contratto fino al 2030, ma lo stipendio da 500mila euro va adeguato

La doppietta che ha illuso il Milan contro il Bologna ha rafforzato una convinzione: Ruben Amorim, allenatore portoghese dei rossoneri, non può più fare a meno di Alphadjo Cissé. Il giovane attaccante, autore dei due gol che avevano ribaltato la partita, resta l’unica nota positiva del 4-2 con cui i rossoblù di Raffaele Palladino hanno espugnato San Siro, prima sconfitta in campionato per la squadra di Amorim, ora quinta a 18 punti e a -7 dalla vetta. E ora, per Cissé, si inizia a parlare di un adeguamento del contratto.

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Il Milan lavora al rinnovo

A confermare il piano del club è stato Fabrizio Romano, giornalista di calciomercato, sul proprio canale YouTube: il Milan, ha spiegato, sta preparando la firma di Christian Pulisic, esterno statunitense, con accordo fino al 2031, e ha in lista anche Adrien Rabiot, centrocampista francese. Subito dopo, ha aggiunto, “il Milan sta iniziando anche a lavorare il rinnovo di Alphadjo Cissé”: la società vuole blindare un ragazzo che sta facendo benissimo, con gol, prestazioni e qualità, e che con la seconda doppietta a San Siro si è guadagnato la ribalta.

Una stagione già da protagonista

Cissé ha segnato 4 reti in 7 partite di campionato e 3, tutte a Salisburgo, in 3 gare di Europa League: in totale sono 7 gol in 10 presenze, il che lo rende il capocannoniere del Milan con ampio margine. Nel match con il Bologna ha colpito due volte nel giro di pochi minuti, al 14′ e al 27′, ribaltando il vantaggio iniziale di Samuel Mbangula, esterno belga ex Juventus, poi autore di una tripletta.

Le condizioni attuali

Il contratto dell’attaccante scade nel 2030, ma l’intervento non riguarderebbe la durata. Il punto sarà soprattutto portare lo stipendio, oggi di “soli” 500mila euro a stagione, a livelli adeguati alle prestazioni di un giocatore sempre più centrale nei piani di Amorim. Il Milan dovrà ripartire in fretta, anche in vista del derby di sabato contro l’Inter: la crescita di Cissé è un segnale incoraggiante in un momento complicato.