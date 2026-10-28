Retroscena Kane, il Tottenham “dimentica” il bonus Pallone d’Oro: niente extra dal Bayern Monaco

Niente bonus Pallone d’Oro nel passaggio di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco. Il retroscena
La recente incoronazione di Harry Kane con la conquista del Pallone d’Oro ha riportato sotto i riflettori i dettagli del suo clamoroso trasferimento dal Tottenham al Bayern Monaco, completato nell’estate del 2023 per una cifra attorno ai 100 milioni di euro. Nonostante il prestigioso riconoscimento individuale ottenuto dal centravanti inglese, il club londinese non incasserà alcun indennizzo economico aggiuntivo. Gli Spurs, infatti, non avevano inserito nel contratto di vendita una specifica clausola legata all’eventuale vittoria del premio di France Football.
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L’assenza della clausola e i “pagamenti bonus difficili”
Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, la società bavarese non dovrà versare alcuna somma suppletiva alle casse degli inglesi per questo traguardo. Un dettaglio che fa notizia, considerando quanto queste opzioni siano ormai diventate uno standard quasi imprescindibile negli accordi che coinvolgono i talenti di vertice e le superstar internazionali.
In ambito di calciomercato, queste clausole rientrano nella categoria dei “pagamenti bonus difficili”, ossia traguardi personali ad altissima complessità che, una volta attivati, possono fruttare compensi aggiuntivi per diversi milioni di euro. La decisione del Tottenham di non tutelarsi o di non inserire tale premio al momento della firma priva così gli Spurs di un ricco extra-budget legato all’affermazione personale del proprio ex capitano.
I premi per la Champions League e i titoli nazionali
Se il trionfo individuale di Kane non porterà benefici finanziari diretti al Tottenham, la struttura dell’operazione chiusa nel 2023 conserva comunque una parte variabile legata al rendimento collettivo. L’accordo da 100 milioni di euro contempla infatti altri pagamenti bonus ancorati ai successi di squadra ottenuti dal Bayern Monaco.
Nello specifico, l’intesa prevede premi economici in favore del club inglese al raggiungimento di determinati obiettivi sul campo, come la vittoria dei titoli nazionali o il trionfo in Champions League. Pur avendo rinunciato al bonus per il Pallone d’Oro, la dirigenza londinese potrà dunque sperare nei trofei di squadra dei bavaresi per incrementare l’incasso finale della cessione.