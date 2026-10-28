Manchester United, pace fatta tra Carrick e Bruno Fernandes! Il confronto dopo la lite, ma la crisi dei Red Devils continua

Manchester United, Michael Carrick e Bruno Fernandes hanno chiarito le incomprensioni nate dopo la partita contro il Como: allenatore e capitano pronti a ripartire insieme

Il Manchester United prova a ritrovare serenità almeno all’interno dello spogliatoio. Dopo giorni di tensione, Michael Carrick e Bruno Fernandes hanno avuto un confronto diretto per chiarire le incomprensioni emerse in seguito alle dichiarazioni del centrocampista portoghese dopo la partita contro il Como.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’incontro avrebbe permesso ai due di superare le divergenze e ritrovare un’intesa, con l’obiettivo comune di risollevare una stagione che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti.

Manchester United, chiarimento tra Carrick e Bruno Fernandes: cosa è successo

Le tensioni tra Carrick e Bruno Fernandes erano emerse pubblicamente dopo la sfida contro il Como, quando alcune dichiarazioni del capitano avevano alimentato le discussioni sul rapporto con l’allenatore.

Una situazione delicata, soprattutto considerando il momento attraversato dai Red Devils.

Il confronto faccia a faccia avrebbe però contribuito a ricompattare le parti. Allenatore e calciatore hanno deciso di mettere da parte le incomprensioni, impegnandosi a lavorare insieme per cercare di invertire la rotta.

Manchester United, crisi senza fine: sedicesimo posto e otto partite senza vittorie

La ritrovata serenità interna non basta però a cancellare i problemi sul campo.

Il Manchester United occupa attualmente il sedicesimo posto in Premier League e arriva da una serie di otto partite consecutive senza vittorie.

A peggiorare ulteriormente la situazione è stata la pesante sconfitta contro il Bournemouth, risultato che ha alimentato la contestazione dei sostenitori.

I tifosi continuano a manifestare il proprio malcontento, prendendo di mira sia i calciatori sia la dirigenza per il rendimento deludente della squadra.

Manchester United, Carrick confermato contro il Chelsea: il futuro resta in bilico

Nonostante i risultati negativi, la società ha deciso di concedere ancora fiducia a Michael Carrick, confermandolo almeno per la prossima trasferta contro il Chelsea.

L’allenatore inglese sarà chiamato a ottenere risposte concrete dalla squadra, consapevole che le prossime partite potrebbero rivelarsi decisive per il proprio futuro.

Anche Bruno Fernandes, finito al centro delle critiche dopo le tensioni con il tecnico, dovrà contribuire alla ripresa dei Red Devils.

Il chiarimento rappresenta dunque un primo passo verso la ricomposizione dello spogliatoio, ma soltanto un’inversione di tendenza sul campo potrà riportare tranquillità nell’ambiente del Manchester United.