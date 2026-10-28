Gasperini: «Non è facile giocare tante partite senza giocatori come Dybala»

Il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della sfida tra Roma e Cagliari

Durante il post partita di Roma Cagliari ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni:

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PAROLE – «Va molto bene così, indubbiamente stasera qualche elemento non aveva recuperato al meglio. Poi alcuni giocatori loro in attacco erano più freschi e ci hanno creato delle difficoltà. Anche a centrocampo abbiamo giocato spesso con gli stessi. È un merito ancora più grande aver vinto questa partita, anche grazie ai cambi»

SINGOLI – «Ghilardi ha fatto delle ottime gare recentemente, è cresciuto molto rispetto all’anno scorso e troverà sempre più spazio. Dietro avevamo fuori Balerdi ed Hermoso, abbiamo bisogno di recuperare: non è facile giocare tante partite senza giocatori come di Dybala. Aver vinto questa partita è un grande merito perché il Cagliari è una squadra difficile da affrontare»

GOLLINI – «All’Atalanta era molto più giovane ed esuberante. Aveva magari meno spirito di lavorare, ed è un peccato perché era il terzo in Nazionale. Non ho mai avuto dubbi sulle sue potenzialità. Abbiamo rimesso i punti apposto e sono molto felice per cos’ha fatto nelle ultime partite. Ogni tanto prende dei gol dalla distanza, però è un portiere di grande valore»

VIVAIO – «Nel settore giovanile della Roma ci sono sempre dei ragazzi con un grande attaccamento alla squadra. Ed è molto positivo, sono dei giocatori di sicuro valore. Mora? Gli ho visti fare gol con il Porto simili a quello di stasera. È piccolino, ma si coordina molto bene»

GASPERINI A SKY – «Dybala non ci sarà a Udine. Ero fiducioso, ma Paulo ci mette sempre un po’ più di tempo nel recuperare dagli infortuni. Pensavamo fosse sufficiente il tempo, ma non è così. Non credo che ci sarà a Udine. Forse col Sassuolo ci sarà insieme a Koné, ma non lo so»