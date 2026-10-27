Moviola Torino Como: pestone su Da Cunha, l'errore di Collu e il mistero VAR

Tutti gli episodi chiave della sfida di Serie A tra Torino e Como. Ecco l’analisi completa delle decisioni di Collu

La sfida dell’Olimpico tra Torino Como è terminata con il risultato di 1-3. Un grave episodio da moviola condiziona pesantemente l’economia di Torino-Como, lasciando un segno indelebile sulla partita del Grande Torino. Al centro della bufera c’è un rigore solare negato alla formazione guidata da Cesc Fàbregas, carismatico e tatticamente evoluto allenatore dei lariani. Una decisione dell’arbitro di gara che lascia fortissimi dubbi e destinata a far discutere a lungo gli addetti ai lavori.

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Il contatto in area: Bragança travolge Da Cunha

L’azione incriminata si sviluppa durante un’incursione offensiva della compagine comasca. Da Cunha, duttile ed estroso trequartista degli ospiti, si proietta in area granata all’inseguimento di un pallone invitante. Alle sue spalle si lancia in recupero Bragança, geometrico ed elegante centrocampista del Torino. Il portoghese, visibilmente in ritardo nella lettura della giocata, tenta comunque un contrasto disperato finendo però per affondare il proprio calibro con un pestone sul piede destro del numero 7 lariano.

Il contatto appare netto e dinamico: Da Cunha accusa immediatamente il colpo e crolla a terra dolorante, invocando la concessione del penalty. L’arbitro dell’incontro, il fischietto Giuseppe Collu, fa però ampie sfere di proseguire senza ravvisare l’estremo estremo sanzionabile tra lo sbigottimento generale della panchina lombarda.

La svista della squadra arbitrale e il mancato aiuto tecnologico

Se la valutazione sul campo del direttore di gara può essere giustificata dalla velocità dell’azione e da una visuale coperta, a fare davvero scalpore è il totale e incomprensibile silenzio della sala VAR. Trattandosi di un step on foot solare — per quanto involontario — e sfuggito all’occhio dell’arbitro, il protocollo prevedeva espressamente la chiamata alla on-field review.

La mancata segnalazione da parte della tecnologia rappresenta un errore grave che danneggia la squadra di Fàbregas, privata di una massima punizione incontestabile in un momento chiave del match.