FIGC, Serie A spaccata tra Galliani e Malagò! Otto club con l’ex Milan, sei contrari e Juventus e Lazio indecise: tutti gli schieramenti

FIGC, continua lo scontro tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò in vista delle elezioni del 14 dicembre: la riunione dei club di Serie A non porta a un accordo e conferma la divisione tra le società

La corsa alla presidenza della FIGC si accende e la Serie A continua a essere profondamente divisa. Al centro del confronto ci sono due nomi di primo piano: Giovanni Malagò e Adriano Galliani. La riunione andata in scena oggi, martedì 27 ottobre, avrebbe dovuto favorire un’intesa tra i club, ma ha finito per confermare le distanze tra i diversi schieramenti.

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Secondo quanto riportato da Repubblica, le società del massimo campionato non hanno trovato una posizione condivisa in vista del 14 dicembre, data delle elezioni. Il termine ultimo per presentare le candidature è invece fissato alle 23:59 del 4 novembre.

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FIGC, riunione senza accordo: la Serie A resta divisa tra Galliani e Malagò

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei club ancora alla ricerca di un’intesa, mentre erano assenti le sei big: Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma e Lazio.

La discussione avrebbe fatto emergere diversi malumori, confermando una situazione di forte divisione.

L’obiettivo di individuare una maggioranza condivisa non è stato raggiunto e le società restano distribuite tra due schieramenti contrapposti.

FIGC, Percassi spinge per Galliani: le proteste del fronte Malagò

Tra i principali sostenitori di Adriano Galliani figura Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, che avrebbe motivato il cambio di orientamento con l’improvvisa disponibilità dell’ex dirigente di Milan e Monza, oggi senatore di Forza Italia.

SULLA CANDIDATURA DI GALLIANI – «Un’occasione da non farsi scappare».

Una posizione che non avrebbe convinto tutti. Il fronte favorevole a Malagò avrebbe infatti contestato soprattutto le modalità attraverso le quali è emersa la candidatura alternativa.

SULLE CRITICHE ALLA CANDIDATURA DI GALLIANI – «Non si è reso disponibile, qualcuno ha deciso di chiamarlo. Non si fa così, potevamo parlarne in assemblea. Avevamo un candidato intorno al quale eravamo tutti compatti, ora siamo spaccati a metà».

FIGC, Galliani contro Malagò: tutti gli schieramenti dei 20 club di Serie A

Secondo la ricostruzione di Repubblica, la situazione attuale vedrebbe otto società favorevoli a Galliani, sei schierate con Malagò e altre sei ancora indecise.

Fronte Galliani (8 club): Inter, Atalanta, Milan, Como, Parma, Genoa, Sassuolo e Cagliari.

Fronte Malagò (6 club): Roma, Napoli, Monza, Torino, Lecce e Bologna.

Club indecisi (6): Juventus, Lazio, Frosinone, Udinese, Fiorentina e Venezia.

FIGC, il 4 novembre scade il termine per le candidature

La prossima scadenza sarà quindi fondamentale per comprendere gli sviluppi della corsa alla presidenza federale.

Con la Serie A ancora divisa e sei società che non hanno espresso una posizione definitiva, la partita tra Galliani e Malagò rimane aperta. Il calendario concede ancora pochi giorni per cercare nuovi equilibri prima della presentazione ufficiale delle candidature.