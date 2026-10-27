Conferenza stampa Juric pre Monza Napoli: «Allegri è più offensivo, con la Roma ho visto un Napoli favoloso»

Monza Napoli, Ivan Juric presenta la sfida della nona giornata di Serie A 2026/27: il tecnico biancorosso elogia il lavoro di Massimiliano Allegri

Il Monza di Ivan Juric si prepara ad affrontare il Napoli di Massimiliano Allegri nella sfida in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20:45, valida per la nona giornata di Serie A 2026/27.

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Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore biancorosso è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulle caratteristiche della formazione partenopea, sulle difficoltà difensive della propria squadra e sulle possibili scelte di formazione.

Particolare attenzione alle parole dedicate ad Allegri, il cui Napoli, secondo Juric, sta mostrando caratteristiche offensive differenti rispetto alle squadre allenate in passato dal tecnico livornese.

Monza Napoli, Juric elogia Allegri: «Contro la Roma ho visto un Napoli favoloso»

L’allenatore del Monza ha analizzato il lavoro del collega, evidenziando soprattutto il cambiamento nell’atteggiamento offensivo degli azzurri rispetto alla precedente esperienza di Allegri sulla panchina della Juventus.

SUL NAPOLI DI ALLEGRI – «Secondo me ha cambiato tanto. Contro la Roma, per 60 minuti ho visto un Napoli favoloso. Adesso Allegri mi sembra molto più offensivo, diverso rispetto a quello della Juventus».

Monza Napoli, Juric preoccupato dai troppi gol subiti: serve maggiore equilibrio

Uno degli aspetti sui quali Juric ha concentrato maggiormente l’attenzione riguarda la fase difensiva del Monza. Il tecnico ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla propria squadra, sottolineando come alcune situazioni siano insolite rispetto alle caratteristiche delle formazioni che ha allenato.

SUI TROPPI GOL SUBITI E SULL’EQUILIBRIO DIFENSIVO – «Bisogna trovare equilibrio. L’idea è che stiamo prendendo troppi gol e ho la sensazione che subiamo troppo in certe situazioni inusuali per le mie squadre».

Monza Napoli, Juric annuncia due recuperi: Toure e Zeballos pronti, le novità sul turnover

Spazio infine alle condizioni della rosa e alle possibili scelte per affrontare il Napoli. Juric ha confermato la disponibilità di Toure e Zeballos, soffermandosi anche sulla gestione di Kouadio e sulla necessità di valutare di volta in volta la formazione iniziale.

SUI RECUPERI DI TOURE E ZEBALLOS E SULLE SCELTE DI FORMAZIONE – «Toure e Zeballos sono entrambi pronti. Abbiamo dei problemi dietro, Kouadio dovevo preservarlo. Turnover? Io non ho un undici fisso. Sono scelte per la partita».

Il Monza si avvicina dunque alla sfida contro il Napoli con due recuperi importanti, ma anche con la necessità di migliorare la propria tenuta difensiva. Juric cercherà di trovare il giusto equilibrio per affrontare una formazione azzurra della quale ha riconosciuto apertamente la qualità offensiva.