Pallone d’Oro 2026 LIVE: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA sulla cerimonia di Londra

Pallone d’Oro 2026: gli aggiornamenti in diretta sulla cerimonia di Londra che eleggerà il vincitore del premio di France Football

Questa sera, a partire dalle ore 21:00, riflettori puntati sulla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2026. In occasione del prestigioso traguardo dei 70 anni dalla sua istituzione, lo storico galà trasloca eccezionalmente a Londra, salutando la tradizionale cornice di Parigi per un’edizione tra le più incerte ed equilibrate degli ultimi anni, con Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal indicati come i principali candidati al successo finale.

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Nel corso della serata verranno assegnati anche il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa riservato al miglior talento Under 21, il Trofeo Yashin per il miglior portiere e il Trofeo Gerd Müller destinato al miglior attaccante, oltre al Premio Socrates e ai riconoscimenti per il miglior allenatore e il miglior club della stagione.

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14 – Vitinha

15 – Declan Rice

16 – Ferran Torres

17 – Vinicius Jr

18 – Marc Cucurella

19 – Joao Neves

20 – Willian Pacho

21 – Gabriel

22 – Lautaro Martinez

23 – Nuno Mendes

24 – Luis Diaz

25 – Marquinhos

26 – Dayot Upamecano

27 – Bruno Fernandes

28 – Julian Quinones

29 – William Saliba

29 – Sadio Manè

Ore 18.00 – Intanto France Football sta rendendo noto l’elenco dal 30^ posto in su.

Ore 17.45 – Ufficiali le prime 10 candidate al Pallone d’Oro femminile.

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Patri Guijarro

Pernille Harder

Ewa Pajor

Clàudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Khadija Shaw