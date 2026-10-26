Pallone d’Oro 2026 LIVE: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA sulla cerimonia di Londra

Pallone d’Oro 2026: gli aggiornamenti in diretta sulla cerimonia di Londra che eleggerà il vincitore del premio di France Football
Questa sera, a partire dalle ore 21:00, riflettori puntati sulla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2026. In occasione del prestigioso traguardo dei 70 anni dalla sua istituzione, lo storico galà trasloca eccezionalmente a Londra, salutando la tradizionale cornice di Parigi per un’edizione tra le più incerte ed equilibrate degli ultimi anni, con Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal indicati come i principali candidati al successo finale.
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Nel corso della serata verranno assegnati anche il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa riservato al miglior talento Under 21, il Trofeo Yashin per il miglior portiere e il Trofeo Gerd Müller destinato al miglior attaccante, oltre al Premio Socrates e ai riconoscimenti per il miglior allenatore e il miglior club della stagione.
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14 – Vitinha
15 – Declan Rice
16 – Ferran Torres
17 – Vinicius Jr
18 – Marc Cucurella
19 – Joao Neves
20 – Willian Pacho
21 – Gabriel
22 – Lautaro Martinez
23 – Nuno Mendes
24 – Luis Diaz
25 – Marquinhos
26 – Dayot Upamecano
27 – Bruno Fernandes
28 – Julian Quinones
29 – William Saliba
29 – Sadio Manè
Ore 18.00 – Intanto France Football sta rendendo noto l’elenco dal 30^ posto in su.
Ore 17.45 – Ufficiali le prime 10 candidate al Pallone d’Oro femminile.
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Caroline Graham Hansen
- Patri Guijarro
- Pernille Harder
- Ewa Pajor
- Clàudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Khadija Shaw