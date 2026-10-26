Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Cagliari: «Fiducioso per il recupero di Dybala. Allegri? Affermazione decisamente infelice. Ecco quando tornano Svilar e Koné»

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari di Serie A 2026/27

A poche ore dallo scoppiettante pareggio del Maradona, la Roma si prepara a tornare subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Domani sera alle 20:45 i giallorossi riceveranno il Cagliari allo Stadio Olimpico. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico capitolino Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulle rotazioni necessarie, sullo stato dell’infermeria e sulla crescita della squadra, replicando senza esitazioni anche alle recenti polemiche a distanza.

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Il provino per Dybala, le rotazioni e la stoccata ad Allegri

L’attesa principale nell’ambiente giallorosso è legata alle condizioni fisiche della Joya, reduce da un problema muscolare e vicino al rientro:

«Per quanto riguarda i recuperi, l’unico possibile è quello di Dybala. Faremo una prova oggi pomeriggio e vedremo se riusciremo a portarlo almeno in panchina. Sarebbe già un segnale positivo e sono abbastanza fiducioso. Per quanto riguarda le rotazioni, oggi sarà il nostro primo allenamento dopo la partita e siamo già alla vigilia della prossima gara. Deciderò quindi oggi, ma probabilmente qualche cambiamento ci sarà. Valuteremo anche in base alle caratteristiche dell’avversario e ad altri aspetti. Ormai, però, abbiamo una rosa che ci permette di effettuare rotazioni senza problemi, anche durante le partite».

L’allenatore ha poi risposto con fermezza alle dichiarazioni rilasciate nel post-partita da Massimiliano Allegri:

«Io non ho sentito direttamente quelle dichiarazioni, le ho apprese successivamente da quanto avete riportato voi («L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro» ndr). Ci sono i numeri, le testimonianze e tutti i dati relativi alle nostre partite della scorsa stagione e a quelle delle altre squadre. Non ho letto un solo commento a favore di questa affermazione, che mi sembra sia stata decisamente infelice. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro».

La consacrazione di Soulé e l’impatto dei difensori

Tra le note più liete di questo avvio stagionale spicca l’inarrestabile maturazione di Matías Soulé, protagonista assoluto anche a Fuorigrotta:

«Purtroppo ha attraversato un periodo complicato, durante il quale è stato costretto a fermarsi per alcuni mesi a causa della pubalgia. Quest’anno, però, è ripartito da dove aveva lasciato alla fine del girone d’andata della scorsa stagione. La prestazione dell’altra sera è stata straordinaria, ma anche nelle partite precedenti ha sempre giocato ad alto livello. A volte ci si dimentica che è ancora un ragazzo, un classe 2003 di appena 23 anni. A questa età un calciatore ha ancora ampi margini di crescita e di maturazione sotto tutti gli aspetti, che possono portarlo a diventare sempre più forte. È quello che sta dimostrando in questa stagione. Inoltre, è un giocatore molto duttile. Non sa giocare soltanto a destra, ma anche a sinistra e a tutta fascia. L’altra sera, a un certo punto, ha giocato anche da trequartista, ha trovato il gol e ha fatto cose importanti. Sta acquisendo sempre maggiore maturità, fiducia e sicurezza nel proprio gioco. Perde molti meno palloni rispetto al passato, ma ci sono ancora aspetti sui quali può migliorare. Siamo convinti che abbia ulteriori margini di crescita e, soprattutto, è un ragazzo che lavora molto bene ogni giorno per cercare di migliorarsi».

Gasperini ha inoltre rimarcato la pericolosità offensiva della retroguardia, esaltando il tempismo aereo e gli inserimenti da dietro di elementi come Mario Hermoso, Evan Ndicka, Gianluca Mancini e Leonardo Balerdi.

I big match e il report medico su Svilar e Koné

Analizzando le sfide contro Inter, Como e Napoli, il tecnico ha promosso la personalità del gruppo, chiudendo infine con il bollettino medico in vista della trasferta europea:

«Per quanto riguarda Koné, penso che difficilmente riusciremo a recuperarlo prima della sosta. Svilar, invece, potrebbe fare dei passi avanti già questa settimana, verso giovedì o venerdì. Potrebbe quindi essere recuperato per la prossima settimana, ma è ancora tutto da verificare. Speriamo, perché riaverlo a disposizione per la partita di Manchester sarebbe il massimo, oppure per quella contro il Sassuolo».