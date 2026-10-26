 Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Cagliari: «Fiducioso per il recupero di Dybala. Allegri? Affermazione decisamente infelice. Ecco quando tornano Svilar e Koné»
Home > Cagliari News > Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Cagliari: «Fiducioso per il recupero di Dybala. Allegri? Affermazione decisamente infelice. Ecco quando tornano Svilar e Koné»
Cagliari News

Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Cagliari: «Fiducioso per il recupero di Dybala. Allegri? Affermazione decisamente infelice. Ecco quando tornano Svilar e Koné»

Redazione CalcioNews24
Published 31 minuti fa il 26 Ottobre 2026
By
Gasperini Allegri Napoli Roma

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari di Serie A 2026/27

A poche ore dallo scoppiettante pareggio del Maradona, la Roma si prepara a tornare subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Domani sera alle 20:45 i giallorossi riceveranno il Cagliari allo Stadio Olimpico. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico capitolino Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulle rotazioni necessarie, sullo stato dell’infermeria e sulla crescita della squadra, replicando senza esitazioni anche alle recenti polemiche a distanza.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il provino per Dybala, le rotazioni e la stoccata ad Allegri

L’attesa principale nell’ambiente giallorosso è legata alle condizioni fisiche della Joya, reduce da un problema muscolare e vicino al rientro:

«Per quanto riguarda i recuperi, l’unico possibile è quello di Dybala. Faremo una prova oggi pomeriggio e vedremo se riusciremo a portarlo almeno in panchina. Sarebbe già un segnale positivo e sono abbastanza fiducioso. Per quanto riguarda le rotazioni, oggi sarà il nostro primo allenamento dopo la partita e siamo già alla vigilia della prossima gara. Deciderò quindi oggi, ma probabilmente qualche cambiamento ci sarà. Valuteremo anche in base alle caratteristiche dell’avversario e ad altri aspetti. Ormai, però, abbiamo una rosa che ci permette di effettuare rotazioni senza problemi, anche durante le partite».

L’allenatore ha poi risposto con fermezza alle dichiarazioni rilasciate nel post-partita da Massimiliano Allegri:

«Io non ho sentito direttamente quelle dichiarazioni, le ho apprese successivamente da quanto avete riportato voi («L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro» ndr). Ci sono i numeri, le testimonianze e tutti i dati relativi alle nostre partite della scorsa stagione e a quelle delle altre squadre. Non ho letto un solo commento a favore di questa affermazione, che mi sembra sia stata decisamente infelice. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro».

La consacrazione di Soulé e l’impatto dei difensori

Tra le note più liete di questo avvio stagionale spicca l’inarrestabile maturazione di Matías Soulé, protagonista assoluto anche a Fuorigrotta:

«Purtroppo ha attraversato un periodo complicato, durante il quale è stato costretto a fermarsi per alcuni mesi a causa della pubalgia. Quest’anno, però, è ripartito da dove aveva lasciato alla fine del girone d’andata della scorsa stagione. La prestazione dell’altra sera è stata straordinaria, ma anche nelle partite precedenti ha sempre giocato ad alto livello. A volte ci si dimentica che è ancora un ragazzo, un classe 2003 di appena 23 anni. A questa età un calciatore ha ancora ampi margini di crescita e di maturazione sotto tutti gli aspetti, che possono portarlo a diventare sempre più forte. È quello che sta dimostrando in questa stagione. Inoltre, è un giocatore molto duttile. Non sa giocare soltanto a destra, ma anche a sinistra e a tutta fascia. L’altra sera, a un certo punto, ha giocato anche da trequartista, ha trovato il gol e ha fatto cose importanti. Sta acquisendo sempre maggiore maturità, fiducia e sicurezza nel proprio gioco. Perde molti meno palloni rispetto al passato, ma ci sono ancora aspetti sui quali può migliorare. Siamo convinti che abbia ulteriori margini di crescita e, soprattutto, è un ragazzo che lavora molto bene ogni giorno per cercare di migliorarsi».

Gasperini ha inoltre rimarcato la pericolosità offensiva della retroguardia, esaltando il tempismo aereo e gli inserimenti da dietro di elementi come Mario Hermoso, Evan Ndicka, Gianluca Mancini e Leonardo Balerdi.

I big match e il report medico su Svilar e Koné

Analizzando le sfide contro Inter, Como e Napoli, il tecnico ha promosso la personalità del gruppo, chiudendo infine con il bollettino medico in vista della trasferta europea:

«Per quanto riguarda Koné, penso che difficilmente riusciremo a recuperarlo prima della sosta. Svilar, invece, potrebbe fare dei passi avanti già questa settimana, verso giovedì o venerdì. Potrebbe quindi essere recuperato per la prossima settimana, ma è ancora tutto da verificare. Speriamo, perché riaverlo a disposizione per la partita di Manchester sarebbe il massimo, oppure per quella contro il Sassuolo».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×