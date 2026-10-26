Diego Lopez riparte dall’Inghilterra dopo l’addio al Genoa: ufficiale l’approdo al Burnley come nuovo Chief Football Officer

Diego Lopez è il nuovo Chief Football Officer del Burnley: il comunicato ufficiale sull’ex Genoa e tutti i dettagli

Dopo l’addio consumatosi a metà ottobre con il Genoa — club in cui l’area sportiva è passata nelle mani del tandem formato da Modesto e Melissano —, per Diego López si spalancano le porte del calcio d’oltremanica. Il dirigente spagnolo è stato nominato nuovo Chief Football Officer del Burnley. Dalla Serie A alla Championship, il trentasettenne iberico sbarca in Inghilterra per ricoprire un incarico di primo piano a 360 gradi, assumendo la supervisione strategica del calciomercato, il coordinamento dell’area tecnica e la gestione complessiva della struttura sportiva dei Clarets.

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Il comunicato ufficiale del Burnley e la stima del presidente Alan Pace

La società britannica ha formalizzato l’accordo attraverso una dettagliata nota ufficiale pubblicata sui propri canali societari:

“Il Burnley Football Club è lieto di annunciare la nomina di Diego López a Chief Football Officer, segnando il primo capitolo di una nuova era per il club. López supervisionerà le operazioni dell’area tecnica, il calciomercato e la struttura sportiva della società. Il trentasettenne spagnolo proviene dal Genoa, club di Serie A, dove ricopriva il ruolo di Chief of Football. Porta con sé una solida leadership e una lunga esperienza nell’individuazione e nello sviluppo dei talenti in contesti ad alte prestazioni”.

A chiarire la matrice e l’importanza dell’operazione è intervenuto anche il presidente del club, Alan Pace, che ha evidenziato le motivazioni che hanno spinto la proprietà a puntare sull’ex manager rossoblù:

“Questa nomina nasce dalla volontà di alzare gli standard in ogni ambito del club. Cercavamo una figura con una profonda esperienza nello scouting e nella crescita dei giocatori, una grande conoscenza del mercato europeo e la capacità di integrare questi elementi per rafforzare la società a lungo termine. Diego ha dimostrato di avere esattamente queste caratteristiche”.

Le prime parole di Diego López: ambizione, lavoro e identità con i tifosi

Subito dopo la ratifica dell’accordo, López ha manifestato tutto il proprio entusiasmo per l’inizio di questo capitolo professionale a Turf Moor, soffermandosi sulla forte sintonia trovata con la dirigenza e sul legame viscerale con la comunità locale:

“Non vedo l’ora di iniziare a esplorare il grande potenziale di questo club. Ho ben chiara la nostra missione e credo in ciò che il Burnley potrà diventare nei prossimi anni, a patto che tutti si lavori nella stessa direzione e con la massima determinazione. Fin dai primi colloqui con Alan è emersa una reale ambizione, accompagnata da un piano concreto per raggiungerla. Questo club rappresenta tutto per la città e per la sua gente. Voglio che i nostri tifosi si rispecchino nel modo in cui giochiamo, nei giocatori che ingaggiamo e nel modo in cui rappresentiamo la società. Il lavoro inizia ora”.

Con questo innesto di matrice internazionale, il Burnley getta le basi per un progetto sportivo di ampio respiro, puntando sulle competenze gestionali e sull’attitudine allo scouting di López per costruire un percorso di crescita duraturo.