Como, Douvikas è una macchina da gol! Fabregas si gode il suo bomber, rinnovo fino al 2030 a un passo: tutti i dettagli

Como, Tasos Douvikas continua a trascinare la squadra di Cesc Fabregas a suon di gol: la società è pronta a premiarlo con un nuovo contratto fino al 2030
Il Como di Cesc Fabregas continua a sorprendere, trascinato anche dalle prestazioni di un attaccante che sta diventando sempre più determinante. Si tratta di Tasos Douvikas, centravanti greco classe 1999, protagonista di un inizio di stagione straordinario e ormai punto di riferimento del reparto offensivo lariano.
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Arrivato dal Celta Vigo nel gennaio 2025 per circa 14 milioni di euro, Douvikas ha saputo conquistarsi progressivamente un ruolo centrale nel progetto tecnico di Fabregas. I numeri confermano la bontà dell’investimento, con il greco che si sta distinguendo tra i migliori marcatori della Serie A 2026/27.
Douvikas Como, numeri impressionanti: otto gol in undici partite
Dopo aver concluso la scorsa stagione con 17 reti complessive, delle quali 14 in Serie A, l’attaccante ha iniziato il nuovo campionato mantenendo un rendimento realizzativo elevatissimo.
Nelle prime 11 presenze stagionali tra Serie A e Champions League, Douvikas ha già realizzato otto gol, confermandosi una delle principali risorse offensive del Como.
In campionato occupa il quarto posto nella classifica marcatori, alle spalle di Raimondo, Varela e Malen, precedendo attaccanti come Thuram e Krstovic.
Douvikas Como, la doppietta contro il Sassuolo interrompe il digiuno casalingo
La recente doppietta contro il Sassuolo ha rappresentato un momento significativo anche sul piano statistico.
Prima della sfida del Sinigaglia, infatti, Douvikas non segnava in casa in Serie A da cinque partite. L’ultima rete davanti ai propri tifosi risaliva al 22 marzo contro il Pisa.
Un digiuno particolare, considerando che i suoi precedenti sei gol nelle competizioni nazionali erano arrivati tutti lontano da Como.
Douvikas Como, rinnovo fino al 2030: accordo raggiunto e ingaggio in aumento
Le prestazioni dell’attaccante greco hanno convinto la dirigenza a muoversi per blindarne il futuro.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Como ha raggiunto un accordo con Douvikas per prolungare il contratto fino al 2030, riconoscendogli anche un aumento dello stipendio.
Manca soltanto la firma per completare un’operazione che testimonia la fiducia della società nel centravanti.
Per Fabregas, Douvikas rappresenta ormai una certezza: un attaccante capace di trasformare in gol il lavoro della squadra e di continuare a crescere all’interno del progetto lariano.