Retroscena post Napoli Roma, bufera sulle parole di Allegri: «L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca». Poi lo sfogo negli spogliatoi contro gli arbitri, ora rischia grosso!

Roma, scoppia la polemica dopo il 3-3 contro il Napoli: le accuse di Massimiliano Allegri sulla qualificazione in Champions League dei giallorossi fanno infuriare Trigoria

Clima incandescente tra Roma e Napoli dopo lo spettacolare 3-3 del Maradona, valido per l’ottava giornata di Serie A 2026/27. A far discutere non è soltanto il risultato, ma soprattutto il durissimo sfogo di Massimiliano Allegri, protagonista di alcune dichiarazioni che hanno provocato una forte irritazione nell’ambiente giallorosso.

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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico partenopeo, già espulso nel finale per proteste, si sarebbe lasciato andare a un’accusa pesante nei corridoi dello stadio: «L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro…».

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Parole interpretate dalla Roma come un riferimento a presunti favori arbitrali ricevuti nella passata stagione. Un’allusione che non sarebbe piaciuta nemmeno a Gian Piero Gasperini, sorpreso dall’attacco del collega.

Roma, Allegri furioso dopo il 3-3: cosa è successo con Balerdi e Beukema

La tensione è esplosa negli ultimi minuti di Napoli-Roma, quando Leonardo Balerdi ha realizzato il gol del definitivo 3-3, completando la rimonta giallorossa.

L’allenatore azzurro ha protestato per un presunto fallo commesso dal difensore argentino su Sam Beukema prima della rete. L’arbitro Andrea Colombo, dopo il controllo del VAR, ha però confermato il gol.

Una decisione che ha scatenato la rabbia di Allegri, espulso per proteste e successivamente protagonista dello sfogo sulla qualificazione europea della Roma.

Roma, il riferimento alla Champions League e la rimonta sul Milan

Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli sembrano riferirsi alla corsa alla Champions League 2025/26, conclusasi con l’esclusione del suo Milan dalle prime quattro posizioni.

La Roma di Gasperini aveva costruito una straordinaria rimonta nelle ultime giornate, conquistando sei vittorie e un pareggio dopo la sconfitta contro l’Inter, fino a chiudere il campionato al terzo posto.

Il Milan, invece, aveva compromesso la propria qualificazione perdendo 2-1 contro il Cagliari nell’ultima giornata, venendo superato anche dal Como.

Tra gli episodi ai quali potrebbe riferirsi Allegri figura il successo giallorosso contro il Parma, deciso in rimonta da un rigore trasformato da Donyell Malen.

Roma, Allegri rischia una lunga squalifica: cosa può succedere adesso

La vicenda potrebbe avere anche conseguenze disciplinari. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, lo sfogo di Allegri contro la direzione arbitrale sarebbe stato ascoltato dagli ispettori federali e riportato alla Procura Federale.

La posizione dell’allenatore sarà valutata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, anche alla luce dell’espulsione ricevuta nel finale.

Successivamente, il procuratore federale Giuseppe Chiné potrebbe prendere in considerazione l’apertura di un’indagine autonoma sulle dichiarazioni relative alla Roma.

Al momento, tuttavia, non è confermata alcuna sanzione aggiuntiva. Resta una polemica destinata a far discutere, con i rapporti tra Allegri e l’ambiente giallorosso inevitabilmente più tesi.