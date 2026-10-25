Wirtz al Bayern Monaco? La stoccata di Hoeneß al Liverpool, ma ecco qual è la verità sul futuro del gioiello tedesco

Wirtz al Bayern Monaco è una suggestione lanciata da Uli Hoeneß, ma ecco quale sarà il futuro del gioiello tedesco in forza al Liverpool
A oltre un anno dal mancato approdo in Baviera, il profilo di Florian Wirtz continua a catalizzare le discussioni attorno al Bayern Monaco. Il trasferimento del trequartista tedesco classe 2003 dal Bayer Leverkusen al Liverpool, concretizzatosi nell’estate del 2025 a fronte di un investimento colossale, non ha finora garantito il rendimento straripante atteso ad Anfield. Una parabola altalenante che ha spinto il presidente onorario del club bavarese, Uli Hoeneß, a esporsi pubblicamente con riflessioni taglienti all’indirizzo dei Reds nel corso di un’intervista concessa a WELT am Sonntag.
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L’affondo di Hoeneß: la gestione tattica nel sistema dei Reds
Secondo lo storico dirigente tedesco, il rendimento discontinuo mostrato finora dall’ex stella delle Aspirine è riconducibile anzitutto all’incapacità dello staff britannico di valorizzarne le doti creative al centro della manovra:
«Lì non lo hanno affatto inserito nel modo giusto. A Leverkusen ogni pallone passava da lui; a Liverpool è soltanto uno dei tanti».
Se alla BayArena l’intero sviluppo offensivo era costruito attorno all’estro del talento ventitreenne, in Premier League il fantasista della nazionale teutonica si trova inserito in un reparto ricco di stelle di caratura mondiale. Una convivenza tattica complessa che, pur evidenziando a tratti lampi di classe purissima, ne ha finora limitato la definitiva consacrazione come leader indiscusso sul terreno di gioco.
I retroscena del 2025 e il verdetto sul futuro: “Accordo lungo coi Reds”
Il forte gradimento del club di Säbener Straße per Wirtz affonda le radici nella sessione estiva del 2025, quando il Bayern provò con decisione a chiudere la trattativa. A sbarrare la strada al sodalizio di Monaco fu la prepotente potenza di fuoco economica del Liverpool, unita al pressing determinante dell’allora tecnico Arne Slot, capace di persuadere personalmente il giocatore a tentare l’avventura oltremanica.
Nelle scorse settimane avevano ripreso vigore le voci di calciomercato relative a un ipotetico assalto di ritorno da parte della società più titolata di Germania, forte del gradimento mai sopito del calciatore. Hoeneß ha però frenato bruscamente su ogni scenario imminente, invitando al realismo:
«Ha un contratto a lungo termine con il Liverpool. Cercheranno di inserirlo meglio».
Per il Bayern la situazione resta dunque in stand-by: la dirigenza osserverà l’evoluzione del trequartista dalla finestra, in attesa di capire se i Reds troveranno la chiave tattica ideale nei prossimi mesi.