Caos in Brasile, bufera su Neymar: espulso con la “Legge Vini Jr” contro il Bahia. Il duro attacco a Nestor e il doppio stop

Caso Neymar in Brasile dopo l’espulsione con la “Legge Vini Jr” contro il Bahia. L’attacco a Nestor, cosa è successo

Il calcio brasiliano è scosso da un clamoroso caso disciplinare che vede protagonista assoluto Neymar. Durante la tesissima sfida di campionato disputata tra il Santos e il Bahia, l’asso paulista è finito al centro di una bufera mediatica a seguito di un cartellino rosso rimediato al rientro negli spogliatoi per l’intervallo. A determinare la sanzione, decretata dopo l’intervento del VAR, è stata la severa applicazione della cosiddetta “Legge Vini Jr”, il protocollo normativo varato per arginare e punire condotte discriminatorie sui terreni di gioco. A incastrare l’attaccante è stato il gesto di portarsi le mani davanti alla bocca durante un acceso scontro verbale con il centrocampista rivale Rodrigo Nestor.

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Dalla pallonata all’intervista tv: la cronologia dello scontro con Nestor

Le tensioni tra i due protagonisti avevano preso quota già attorno alla mezz’ora della prima frazione. Dopo essere finito a terra per un contrasto di gioco, il numero dieci bianconero aveva reagito lanciando il pallone verso Nestor, il quale si era accasciato sul prato innescando un principio di rissa e la susseguente prima ammonizione per il fuoriclasse. La situazione è poi degenerata al fischio di metà gara: fermatosi ai microfoni della televisione a bordo campo, il calciatore del Bahia ha attaccato duramente il rivale sostenendo che fosse “fallito come persona“. Parole pesanti che hanno acceso la miccia nel tunnel, portando al successivo alterco a viso coperto punito dagli arbitri.

Lo sfogo notturno di Neymar: “Ha strumentalizzato una norma seria”

Nelle ore successive al match, il fuoriclasse ha affidato la propria verità a un lungo filmato pubblicato sui canali social, esprimendo profonda amarezza e puntando l’indice contro l’avversario:

“Chiedo scusa ai tifosi del Santos. Ma quello che ha fatto Nestor oggi è molto grave. Questa è una legge creata contro il razzismo e lui ha voluto trarne vantaggio in partita solo perché mi sono messo la mano davanti alla bocca. Non gli ho detto niente. Ovviamente ci stavamo insultando, ma fa parte del calcio. Usare una legge sul razzismo in questo modo è surreale, è stato un vero vigliacco”.

Danno pesantissimo per il Santos: out nel derby e col Bragantino

Il cartellino rosso complica enormemente i piani agonistici del club paulista. A causa del provvedimento disciplinare, il fantasista dovrà rinunciare all’attesissimo e infuocato derby contro il Palmeiras, in programma mercoledì sera tra le mura amiche della Vila Belmiro. Inoltre, avendo già raggiunto il tetto massimo di cartellini gialli stagionali proprio con la sanzione della prima frazione, Neymar sarà costretto a scontare una seconda giornata di squalifica nel turno successivo contro il Red Bull Bragantino, privando la squadra del proprio punto di riferimento per due gare consecutive.