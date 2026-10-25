Torino, infortunio muscolare per Mandragora: quante e quali partite salta. Speranza Ilkhan, ecco le novità dall’infermeria granata

Torino, ufficiali le condizioni di Rolando Mandragora: quali partite salta il centrocampista dopo lo stop con il Monza

L’infermeria del Torino torna a riempirsi in una fase cruciale del calendario di Serie A, costringendo Ignazio Abate a ripensare l’assetto della propria mediana. Le notizie più preoccupanti giungono dalle condizioni di Rolando Mandragora: il metronomo granata, elemento cardine dell’undici titolare, va verso il forfait per i prossimi due ravvicinati impegni di campionato contro Como e Frosinone.

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L’esito dei primi accertamenti: lesione ai flessori e l’obiettivo Lecce

L’allarme per il regista campano era scattato al minuto 51 della recente sfida contro il Monza, quando il calciatore era stato costretto ad alzare bandiera bianca richiamando l’attenzione della panchina. I primi controlli medici hanno certificato un infortunio muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il quadro clinico definitivo verrà completato entro martedì, giornata in cui verranno svolti ulteriori esami strumentali per quantificare con esattezza l’entità della lesione e stabilire se vi siano margini di recupero per la successiva gara contro il Lecce.

Lo stop forzato priva Abate di una colonna imprescindibile del proprio impianto di gioco. Arrivato sotto la Mole nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, l’ex centrocampista della Fiorentina ha conquistato immediatamente la leadership del reparto, scendendo in campo dal primo minuto in tutti i match e garantendo equilibrio, carisma e pulizia nell’impostazione.

Le soluzioni per Abate: chance da titolare per Gineitis e il rientro di Ilkhan

Per affrontare l’emergenza nel cerchio di centrocampo, lo staff tecnico granata sta già vagliando le possibili contromisure. Il candidato principale a raccogliere l’eredità di Mandragora è Gvidas Gineitis: il classe 2004 lituano, subentrato proprio contro i brianzoli, si candida per una maglia da titolare sia nella gara interna con i lariani sia nella trasferta in terra ciociara.

Parallelamente, arrivano segnali incoraggianti sul recupero di Emirhan Ilkhan. Il mediano turco tenterà il reintegro in gruppo già nelle prossime sedute di allenamento al Filadelfia: se la linea della prudenza dovesse prevalere escludendolo dalla contesa con il Como, il calciatore potrebbe tornare pienamente a disposizione per la sfida di Frosinone, offrendo ad Abate una preziosa alternativa di dinamismo e qualità per le rotazioni a metà campo.