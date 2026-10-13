La Serie A è cambiata: le big non fanno più paura o si è abbassato il loro livello? – VIDEO di Chiara Aleati

Juventus fermata dal Cagliari, Milan bloccato dal Sassuolo e Roma senza vittoria a Como: il campionato italiano racconta un nuovo equilibrio, ma anche una possibile crisi

Cosa sta succedendo alla Serie A? La domanda nasce spontanea dopo un turno che ha confermato una tendenza sempre più evidente: le cosiddette big non riescono più a imporre la propria superiorità con la stessa naturalezza del passato. La Juventus fermata dal Cagliari, il Milan bloccato dal Sassuolo e la Roma incapace di vincere contro il Como non sono soltanto episodi isolati, ma segnali di un campionato profondamente cambiato.

Il punto non è semplicemente che le squadre di seconda fascia siano cresciute. Questo è certamente vero: oggi molte formazioni hanno più organizzazione, più coraggio e più qualità rispetto al passato. Ma forse c’è anche un altro tema da considerare: il livello delle grandi tradizionali potrebbe essersi abbassato.

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Serie A, la Juventus rallenta ancora: il peso della classifica

Prendiamo la Juventus. Il pareggio per 1-1 a Cagliari non è di per sé un risultato clamoroso, perché l’Unipol Domus è un campo complicato e la squadra rossoblù ha dimostrato di avere identità e personalità. Il dato più pesante, però, è quello della classifica: dopo sei giornate, i bianconeri sono già a cinque punti dalla vetta.

Per una squadra come la Juventus, abituata per anni a entrare in campo con una superiorità tecnica quasi percepibile ancora prima del fischio d’inizio, è un segnale significativo. Oggi quella sensazione non è più così netta. Gli avversari non partono battuti, non si abbassano automaticamente e non vivono più queste partite con timore reverenziale.

Milan e Roma, pareggi che raccontano un cambio di prospettiva

Lo stesso discorso vale per il Milan, fermato sull’1-1 dal Sassuolo a Reggio Emilia. Pareggiare una partita in trasferta può capitare, ma il tema è un altro: una volta sfide di questo tipo venivano considerate quasi obbligatorie da vincere per chi puntava allo Scudetto. Oggi, invece, il margine tra le big e le altre si è ridotto.

Anche la Roma, fermata dal Como, rientra in questo quadro. La squadra lariana non può più essere raccontata soltanto come una sorpresa o una realtà emergente. Per struttura della rosa, filosofia di gioco e idee del proprio allenatore, il Como assomiglia sempre di più a una squadra europea, moderna, ambiziosa e capace di giocarsela alla pari con le grandi.

Inter eccezione, le altre inseguono

In questo scenario, l’Inter resta l’eccezione più evidente. I nerazzurri mantengono una struttura forte, una rosa profonda e la sensazione di poter comandare ogni partita. È l’unica squadra che, oggi, sembra conservare davvero quell’autorevolezza tipica delle grandi.

Dietro, però, il quadro è diverso. Molte big non hanno più tre, quattro o cinque campioni di livello internazionale assoluto nel pieno della carriera. Il divario tecnico si è ridotto, mentre le squadre considerate di seconda fascia hanno alzato il livello dell’organizzazione, della preparazione tattica e della personalità.

Serie A più equilibrata o grandi meno forti?

Forse stiamo assistendo a due fenomeni contemporaneamente: le squadre medio-alte sono cresciute e hanno smesso di avere paura, mentre le grandi tradizionali non hanno più il livello tecnico di qualche anno fa.

La vera domanda, allora, è inevitabile: la Serie A si è alzata o si sono abbassate le big? Perché, togliendo l’Inter, oggi quante squadre italiane fanno davvero paura prima ancora di scendere in campo?