Arsenal Manchester City, il big match della 12ª giornata di Premier League termina 2-2 tra gol, spettacolo e polemiche: ecco cos’è successo

Una partita spettacolare, quattro gol e un finale destinato a far discutere. Arsenal-Manchester City termina 2-2, ma a prendersi la scena sono soprattutto le decisioni arbitrali che hanno caratterizzato gli ultimi minuti della sfida dell’Emirates Stadium.

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La formazione di Enzo Maresca sfiora una vittoria fondamentale nella corsa al titolo, passando due volte in vantaggio prima di essere raggiunta all’83’. Il pareggio permette all’Arsenal di Mikel Arteta di conservare il primato in Premier League, mantenendo sei punti di vantaggio sul Manchester City.

Arsenal Manchester City, quattro gol e spettacolo: Haaland raggiunge quota 400

Il primo tempo si accende al 34′, quando Erling Haaland porta avanti il Manchester City. Per il norvegese si tratta del 400° gol tra i professionisti, un traguardo straordinario.

La risposta dell’Arsenal arriva appena sei minuti dopo, con Kai Havertz che firma l’1-1 al 40′.

Nella ripresa, al 48′, Enzo Fernandez riporta avanti i Citizens, che sembrano avere la partita in pugno.

All’83′, però, arriva il pareggio di Jurrien Timber, favorito da un’uscita complicata di Gianluigi Donnarumma sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Proprio questa rete scatena le prime grandi polemiche.

Arsenal Manchester City, Donnarumma protesta per il gol di Timber: il verdetto del VAR

In occasione del 2-2, Gabriel entra in contatto con Donnarumma mentre il portiere italiano prova a intervenire sul pallone.

L’estremo difensore protesta per un possibile fallo, mentre il VAR esamina anche un eventuale tocco di mano di Timber.

La rete viene comunque convalidata.

La Premier League chiarisce successivamente la decisione attraverso una comunicazione ufficiale:

«La decisione dell’arbitro di convalidare il gol dell’Arsenal è stata controllata e confermata dal VAR, che ha ritenuto non ci fosse alcun fallo sul portiere né prove conclusive di un tocco di mano da parte di Timber. VAR: ‘John, confermiamo la decisione presa sul campo: gol valido, il controllo è completo. Non ci sono prove definitive che il pallone colpisca la mano destra di Timber. Abbiamo esaminato tutte le immagini disponibili e non emerge alcuna evidenza conclusiva. Confermiamo il gol’».

Una spiegazione che non cancella le perplessità della formazione ospite.

Arsenal Manchester City, rigore negato per il braccio di Gyokeres: Maresca esplode

L’episodio più controverso arriva nei minuti di recupero.

Al 96′, un colpo di testa di Josko Gvardiol colpisce il braccio di Viktor Gyokeres all’interno dell’area dell’Arsenal.

L’arbitro John Brooks lascia proseguire e il VAR conferma la decisione, considerando naturale la posizione del braccio dell’attaccante svedese.

Una valutazione che scatena la rabbia del Manchester City.

Enzo Maresca contesta duramente la decisione:

«Non commento nemmeno… è un rigore EVIDENTE, molto FACILE da vedere».

Il tecnico aggiunge:

«L’arbitro mi ha detto che era una posizione naturale».

Poi la battuta polemica:

«Forse è una posizione naturale per un portiere!».

Anche Elliot Anderson, intervenuto a Sky Sports UK, manifesta tutta la propria incredulità:

«È clamoroso! Come si può considerare naturale quella posizione del braccio?».

Arsenal Manchester City, polemiche anche per le trattenute ai capelli di Doku

Non soltanto i due episodi nel finale. Durante la partita, il Manchester City protesta anche per alcuni interventi ai danni di Jeremy Doku.

Le immagini mostrano due situazioni controverse, con protagonisti Timber e Bruno Guimarães, entrambi coinvolti in trattenute ai capelli dell’esterno belga.

In nessuno dei due casi viene estratto un cartellino rosso, nonostante le proteste dei Citizens.

Arsenal Manchester City, Arteta non si sbilancia sugli episodi arbitrali

Decisamente più prudente il commento dell’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, che evita di esprimere valutazioni sulle decisioni arbitrali:

«Non ho visto il rigore e gli episodi controversi in diretta. Ma spero che l’arbitro abbia preso la decisione giusta».

Il pareggio lascia dunque l’Arsenal in testa alla Premier League, mentre il Manchester City deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria in campionato.

A far discutere, però, saranno soprattutto il contatto Gabriel-Donnarumma e il mancato rigore per il tocco di mano di Gyokeres: due episodi che hanno trasformato una grande partita di calcio in una serata di fortissime polemiche.