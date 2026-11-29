Roma Monza, Ivan Juric analizza la pesante sconfitta dell’Olimpico e sorprende tutti: il tecnico biancorosso si dice soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi giocatori ed elogia la squadra di Gasperini

Nonostante la pesante sconfitta per 4-0 contro la Roma, Ivan Juric non rinnega la prestazione del suo Monza. Al termine della sfida dell’Olimpico, valida per la 13ª giornata di Serie A, l’allenatore biancorosso ha infatti espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dalla propria squadra.

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Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico ha analizzato gli errori commessi dai suoi giocatori, difendendo la scelta di affrontare i giallorossi a viso aperto.

Ma a sorprendere sono soprattutto le dichiarazioni sulla corsa Scudetto: secondo Juric, infatti, la Roma di Gian Piero Gasperini è attualmente superiore sia all’Inter che alla Lazio.

Roma Monza, Juric sorprende dopo la sconfitta: «Vado a casa contento e soddisfatto»

Il risultato finale non rispecchia completamente, secondo l’allenatore, quanto mostrato dal Monza durante la partita.

Juric ha sottolineato la volontà dei propri giocatori di reagire e creare occasioni anche contro un avversario di grande qualità.

SULLA SCONFITTA CONTRO LA ROMA – «Vado a casa contento e soddisfatto per come abbiamo affrontato la Roma, per come abbiamo reagito e creato le occasioni. Questa è una sconfitta diversa, possiamo imparare tanto. Se vogliamo far crescere i giocatori questo è l’unico modo».

Parole che evidenziano come il tecnico consideri questa partita un’occasione di crescita, nonostante il passivo particolarmente pesante.

Roma Monza, Juric analizza gli errori difensivi: il riferimento a Malen

L’allenatore biancorosso ha poi esaminato le situazioni che hanno permesso alla Roma di prendere il largo nel primo tempo.

In particolare, Juric si è soffermato sulle difficoltà incontrate dalla difesa nel contenere Donyell Malen, autore della rete che ha sbloccato l’incontro, e sulle successive disattenzioni.

SUGLI ERRORI DIFENSIVI E LA CRESCITA DEI GIOCATORI – «I gol sono stati di una qualità immensa. Nel primo gol eravamo tre contro uno e non abbiamo affrontato bene Malen, nel secondo non siamo scivolati bene. Quando fai un errore lo analizzi e lo fai vedere. Secondo me bisogna far si che i giocatori crescano e vedano, e lo si fa mettendoli in situazioni scomode».

Il messaggio è chiaro: per migliorare serve affrontare avversari di alto livello, accettando anche il rischio di commettere errori.

Roma, Juric esalta Gasperini: «Nettamente superiore a Inter e Lazio»

Il passaggio più significativo dell’intervista riguarda il confronto tra le principali protagoniste del campionato.

Nonostante la Lazio occupi il primo posto e l’Inter abbia appena travolto il Genoa per 4-0, Juric ha indicato nella Roma la formazione che lo ha maggiormente impressionato.

SULLA SUPERIORITÀ DELLA ROMA RISPETTO A INTER E LAZIO – «La Roma è nettamente superiore a Inter e Lazio, ma ieri i nerazzurri erano ingiocabili. È un bel campionato».

Una valutazione importante, soprattutto considerando il percorso delle tre formazioni nella lotta per le prime posizioni della classifica.

Monza, Juric difende la propria filosofia: «Vogliamo vedere chi regge»

Nell’ultima parte dell’intervento, il tecnico ha spiegato perché non intenda rinunciare alla propria identità tattica, neppure contro avversari tecnicamente superiori.

Secondo Juric, difendersi passivamente non rappresenta la soluzione per favorire la crescita del gruppo.

SULLA FILOSOFIA DI GIOCO E LA CRESCITA DEL MONZA – «Se ti metti dietro e aspetti non fai fare undici gol a Varela e Robinson non farebbe così bene. La prima volta che ti va male e prendi gol cominci a pensare che devi metterti dietro, ma non è così. Vogliamo vedere chi regge e chi non è in grado».

Il Monza esce dunque dall’Olimpico con una sconfitta pesante, ma con un allenatore convinto della necessità di proseguire lungo la strada intrapresa.

Per Juric, il risultato non deve modificare il percorso di crescita della squadra: l’obiettivo resta quello di costruire un gruppo capace di affrontare qualsiasi avversario con coraggio e personalità.